बेहोश कर रेप के वीडियो किए वायरल, यूपी पुलिस हाफ एनकाउंटर में दो आरोपी गिरफ्तार

यूपी के बरेली में अलीगंज क्षेत्र के एक गांव में किशोरियों से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने में कास्मेटिक दुकानदार और उसके दोस्त को पुलिस और महिला एसओजी टीम ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपियों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने मोबाइल कब्जे में लिए हैं। फॉरेन्सिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।

पीड़िता की मां ने शनिवार शाम तहरीर देकर बताया था कि कास्मेटिक दुकानदार जितेश उर्फ जीतू ने बेटी को कोल्डड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। दुकान में दुष्कर्म का मोबाइल से वीडियो बना लिया। किसी से शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। आरोप है जीतू ने वीडियो दोस्त अंकित को भी भेज दिया। पांच अगस्त को गांव के अंकित ने उसे वीडियो दिखाकर उससे दुष्कर्म किया। सूचना पर पुलिस और महिला एसओजी की टीम ने अभियुक्त जीतू व अंकित को आंवला-अलीगंज मार्ग पर गिरफ्तार कर लिया।

वीरांगना यूनिट ने तलाशे रेप के आरोपी, थाना पुलिस से मुठभेड़ किशोरियों से दुष्कर्म कर उनके वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपियों की तलाश के लिए थाना पुलिस के साथ ही महिला एसओजी (वीरांगना यूनिट) को भी लगाया गया था। वे इसमें कामयाब भी हुईं और दोनों आरोपियों को खोज निकाला, जिन्हें थाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, शनिवार रात पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसपी साउथ अंशिका वर्मा के नेतृत्व वाली वीरांगना यूनिट को भी उनकी तलाश में लगाया गया। सीओ आंवला नितिन कुमार ने बताया कि रात करीब ढाई बजे दोनों टीमों ने अभियुक्त जीतू उर्फ जितेश और अंकित को आंवला-अलीगंज मार्ग पर अब्दुल्ला के बंद पड़े पेट्रोल पंप के समीप से गिरफ्तार कर लिया।

मगर रविवार सुबह करीब पांच बजे मेडिकल कराने के लिए जाते समय दोनों आरोपी एक पुलिसकर्मी का असलाह छीनकर पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगे। ग्राम सुतेरा के पास पुलिस की जवाबी फायरिंग में जितेश के दाहिने व अंकित के बायें पैर पर गोली लगी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को पकड़ने वालों में प्रभारी निरीक्षक जगत सिंह, एसआई सईद खां, मुकेश कुमार, राजेश कुमार, प्रणव श्रोत्रिय, हेड कांस्टेबिल रोहित कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण गौतम, भुपेन्द्र सिंह, विशाल प्रताप, हिमांशु, उदित कुमार, त्रिवेन्द्र, वीरेन्द्र, चमन लाल, महिला एसओजी की टीम शामिल रहीं।

एक अन्य छात्रा के भाई ने भी दी आरोपी के खिलाफ तहरीर राजपुर कला की बीएससी कक्षा की छात्रा के भाई ने जीतू की मुठभेड़ में गिरफ्तारी होने के बाद रविवार शाम अलीगंज एसओ को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसकी बहन बीएससी की छात्रा है, वह लगभग 10 माह पहले जीतू की दुकान पर मोबाइल रिचार्ज कराने गई थी, जीतू की दुकान पर कैमरे लगे है, उसने कैमरे से मेरी बहन का फोटो कर लिया। एडिड कर नग्न अवस्था में बना दिया और उसे बहन को दिखाकर वायरल करने की धमकी देकर उसे दुकान के अन्दर ले जाकर तंमचा दिखाकर दुष्कर्म किया और फिर वीडियो बना ली। पांच दिन पहले भी जीतू ने उसे फोन करके बुलाया, न जाने पर उसने मेरी बहन की वीडियो वायरल कर दी।

घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस के साथ ही वीरांगना यूनिट को भी कांबिंग के लिए लगाया गया था। दोनों टीमों ने मिलकर आरोपियों को खोज निकाला। मगर मेडिकल के दौरान आरोपी पुलिसकर्मी का असलाह छीनकर भागने लगे तो पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। - अंशिका वर्मा, एसपी साउथ

इंटर तक पढ़ा है आरोपी आरोपी जीतू इंटर तक पढ़ा है। बाद में उसने गांव में कास्मेटिक की दुकान खोल ली। जिसमें वह रिचार्ज, मिनी बैकिंग का काम करता है। दुकान के पीछे और ऊपर कमरे बने हुए है। जिनमें लड़कियों को ब्लैकमेल करके ले जाता रहा है। वही उसका दोस्त अंकित हाईस्कूल का छात्र है और सरकारी गल्ले की दुकान पर नौकरी करता है। दोनों आरोपी अविवाहित हैं। जीतू के परिवार में चार भाईयों में यह सबसे छोटा है।