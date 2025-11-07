यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पैर में गोली मार पकड़ा इनामी गो तस्कर, तीन फरार

संक्षेप: यूपी के बदायूं में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर एक शातिर को धर दबोचा है। चोरी कर बैल काटने के बाद एक्शन में आई कुंवरगांव थाना पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए 25 हजार रुपये के इनामी गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जबकि मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर उसके तीन साथी मौके से फरार हो गए।

यूपी के बदायूं में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर एक शातिर को धर दबोचा है। चोरी कर बैल काटने के बाद एक्शन में आई कुंवरगांव थाना पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए 25 हजार रुपये के इनामी गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जबकि मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर उसके तीन साथी मौके से फरार हो गए। घायल तस्कर को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया गया कि गिरफ्तार बदमाश हाल ही में सिविल लाइंस इलाके में हुई गोवंश वध की वारदात में भी शामिल था। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और गोवध से संबंधित उपकरण बरामद किए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कुंवरगांव थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव के जंगल में खासपुर निवासी मुनेंद्र पुत्र मिलन का बैल चोरी करने के बाद गोवध की वारदात को अंजाम दिया गया था। उस घटना के बाद से पुलिस लगातार गिरोह की तलाश में थी। गुरुवार देर रात करौतिया जंगल में चार गो तस्करों के गोवध करने की जानकारी मिली। इस दौरान पुलिस चेकिंग करते हुए करौतिया और खासपुर तिराहे पर पहुंची। इसी दौरान चार संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस के रुकने के इशारे पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे और जवाबी फायरिंग में 25 हजार के इनामी तस्कर सरताज पुत्र खुर्शीद उर्फ कय्यूम निवासी दुगरैया के पैर में गोली लगने से वह गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने दबोच लिया।

पुलिस ने घायल तस्कर को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि उसके तीन साथी सिट्टे, नबाशे और बबलू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय ने बताया कि पकड़े गए तस्कर के पास से गोवध के उपकरण, तमंचा, कारतूस और 160 रुपये बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह बदमाश सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में एक स्कूल के पीछे हुए गोवध मामले में भी शामिल था।