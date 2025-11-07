Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Police Half Encounter in Badaun wanted Cow Smuggler Arrested Three Absconding
यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पैर में गोली मार पकड़ा इनामी गो तस्कर, तीन फरार

संक्षेप: यूपी के बदायूं में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर एक शातिर को धर दबोचा है। चोरी कर बैल काटने के बाद एक्शन में आई कुंवरगांव थाना पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए 25 हजार रुपये के इनामी गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जबकि मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर उसके तीन साथी मौके से फरार हो गए।

Fri, 7 Nov 2025 11:41 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, बदायूं
यूपी के बदायूं में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर एक शातिर को धर दबोचा है। चोरी कर बैल काटने के बाद एक्शन में आई कुंवरगांव थाना पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए 25 हजार रुपये के इनामी गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। जबकि मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर उसके तीन साथी मौके से फरार हो गए। घायल तस्कर को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया गया कि गिरफ्तार बदमाश हाल ही में सिविल लाइंस इलाके में हुई गोवंश वध की वारदात में भी शामिल था। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और गोवध से संबंधित उपकरण बरामद किए हैं।

कुंवरगांव थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव के जंगल में खासपुर निवासी मुनेंद्र पुत्र मिलन का बैल चोरी करने के बाद गोवध की वारदात को अंजाम दिया गया था। उस घटना के बाद से पुलिस लगातार गिरोह की तलाश में थी। गुरुवार देर रात करौतिया जंगल में चार गो तस्करों के गोवध करने की जानकारी मिली। इस दौरान पुलिस चेकिंग करते हुए करौतिया और खासपुर तिराहे पर पहुंची। इसी दौरान चार संदिग्ध दिखाई दिए। पुलिस के रुकने के इशारे पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे और जवाबी फायरिंग में 25 हजार के इनामी तस्कर सरताज पुत्र खुर्शीद उर्फ कय्यूम निवासी दुगरैया के पैर में गोली लगने से वह गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने दबोच लिया।

पुलिस ने घायल तस्कर को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि उसके तीन साथी सिट्टे, नबाशे और बबलू अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय ने बताया कि पकड़े गए तस्कर के पास से गोवध के उपकरण, तमंचा, कारतूस और 160 रुपये बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह बदमाश सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में एक स्कूल के पीछे हुए गोवध मामले में भी शामिल था।

सीओ ने यह भी बताया कि सरताज ने पूछताछ के दौरान कबूल किया कि वह घुमंतू गोवंशों का वध कर अपने साथियों के साथ मांस बेचकर पैसे कमाता है। उसने खासपुर से एक बैल चोरी कर हुसैनपुर के जंगल में काटा था। आज भी वह अपने साथियों के साथ गोवध की वारदात करने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल सरताज के फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। जल्द ही पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Srishti Kunj

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
