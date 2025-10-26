फिरौती के लिए बच्चे का अपहरण करने वाले यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़े, दोनों के पैर में लगी गोली

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Police Half Encounter Arrested Two Accused Kidnapping Child For ransom
संक्षेप: यूपी के आगरा में एत्मादुद्दौला क्षेत्र में हुए बच्चे के अपहरण वाले मामले में शुक्रवार देर रात मेहताबबाग क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों को पुलिस की गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

Sun, 26 Oct 2025 09:05 AMSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, आगरा
यूपी के आगरा में एत्मादुद्दौला क्षेत्र में हुए बच्चे के अपहरण वाले मामले में शुक्रवार देर रात मेहताबबाग क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों को पुलिस की गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाश बच्चे के अपहरण की वारदात में शामिल थे।

एसीपी पीयूष कांत राय ने बताया कि घटना के बाद से ही आरोपितों की धरपकड़ को कई टीमें लगाई गई थीं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर मेहताब बाग के पास से आरोपित साबिर व सत्यप्रकाश निवासी एत्मादुद्दौला को गिरफ्तार किया है। आरोपितों ने भागने की कोशिश की थी।

पुलिस पर फायर भी किया था। जवाबी कार्रवाई में साबिर और सत्य प्रकाश के पैर में गोली लगी है। घटना का मुख्य आरोपित गगन (बच्चे का चाचा) और साथी आकाश भाग निकले। पकड़े गए दोनों आरोपितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की टीम फरार आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

मास्टरमाइंड सगा चाचा ही निकला

सुशील नगर निवासी सराफा व्यापारी सोनू वर्मा के पुत्र के बच्चे का अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि उसके सगे भाई गगन ने कराया था। पुलिस को प्राथमिक जांच में इसके पुख्ता सबूत मिले हैं। वहीं मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपित साबिर और सत्य प्रकाश ने बताया कि उन्होंने गगन के कहने पर पैसों के लालच में बच्चे का अपहरण किया था। पुलिस आरोपित गगन और उसके एक अन्य साथी आकाश की तलाश में जुटी हैं। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

घर के बाहर छोड़गए थे बच्चे को

बता दें कि शुक्रवार दोपहर बच्चे का अपहरण करने के बाद आरोपियों ने परिजनों से दो लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। बाद में बढ़ाकर उसे आठ लाख कर दिया। पुलिस के दबाव में आने पर अपहरणकर्ताओं ने शाम को बच्चे को घर के पास छोड़ दिया था और खुद भाग निकले। इसके बाद पुलिस ने लगातार दबिश देकर आरोपियों को घेर लिया। मेहताब बाग के पास हुई मुठभेड़ में दो अपराधी गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीसीटीवी ने खोली पोल

इंस्पेक्टर देवेंद्र दुबे ने बताया कि शिकायत के बाद बच्चे की तलाश शुरू कर दी थी। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उनमें एक युवक बच्चे को ले जाता दिखा। जांच में उसकी पहचान जय के चाचा गगन उर्फ कारे के रूप में हुई। गगन ने बच्चे के पिता सोनू वर्मा से फिरौती की मांग भी की थी। इसके बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं पर दबाव बनाया तो वे सात घंटे में बालक को घर के पास ही छोड़ गए।

