यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर पकड़े तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में 15 लाख कैश लेकर भागे ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा है। उसके साथ उसका एक साथी भी पकड़ा गया। वहीं, कानपुर में गोकशी का दूसरा आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।

कानपुर/झांसी, संवाददाता। यूपी पुलिस को रविवार की सुबह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रविवार को पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो के पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए हैं। पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों से कानपुर और झांसी में हुई। कानपुर में पुलिस ने पहले ही एक गोकश को पकड़ा था। रविवार को हाफ एनकाउंटर कर दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, झांसी में कैश लेकर भागने वाले आरोपी को भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा है। आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। उसके साथ उसका एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है।

कानपुर में गोकशी का दूसरा आरोपी गिरफ्तार गोकशी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कानपुर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। रेलबाजार थाना क्षेत्र के खपरा मोहाल स्थित आजाद पार्क में हुई गोकशी की वारदात में पुलिस ने रविवार सुबह दूसरे आरोपी मुजम्मिल कुरैशी उर्फ 'मीम' को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। इससे एक दिन पहले शनिवार को पुलिस ने इसके भाई एहतिशाम कुरैशी को जेल भेजा था।

शिवनारायण टंडन सेतु के पास हुई मुठभेड़ डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रविवार सुबह करीब 8 बजे रेलबाजार पुलिस क्षेत्र में नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान फेथफुलगंज गोवध कांड में वांछित चल रहे मुजम्मिल की लोकेशन शिवनारायण टंडन पुल के पास ट्रेस हुई। वह शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और उसे रुकने का इशारा किया।

घिरने पर पुलिस के ऊपर झोंका फायर खुद को पुलिस से घिरा देख आरोपी मुजम्मिल ने भागने की कोशिश की और तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी गोली चलाई, जो सीधे उसके बाएं पैर में जा लगी। गोली लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।

कबूला जुर्म, असलहा और बाइक बरामद तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक मोबाइल फोन, 60 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में मुजम्मिल ने स्वीकार किया है कि उसने अपने भाई एहतिशाम के साथ मिलकर 17 नवंबर की देर रात आजाद पार्क के पास गोकशी की घटना को अंजाम दिया था।

झांसी में 15 लाख कैश लेकर भागे ड्राइवर को दबोचा झांसी में 15 लाख रुपये नकद लेकर फरार हुए शातिर ड्राइवर को पुलिस ने देर रात हुए एक 'हाफ एनकाउंटर' के बाद धर दबोचा है। गुरसराय थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी (SOG) की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी आशीष और उसका साथी विशाल पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

फिल्मी अंदाज में हुई थी वारदात दरअसल, यह सनसनीखेज वारदात 10 नवंबर को झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में हुई थी। गाड़ी मालिक अनुराग सिंह अपनी स्कॉर्पियो में डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुके थे। इसी बीच मौका पाकर उनका ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर फरार हो गया। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त गाड़ी में अनुराग सिंह का 6 साल का मासूम बच्चा, 15 लाख रुपये नकद और उनकी पत्नी का मोबाइल फोन रखा था।

पुलिस ने बच्चा तो बचा लिया था दिनदहाड़े बच्चे और गाड़ी के अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर स्कॉर्पियो और 6 वर्षीय बच्चे को तो सकुशल बरामद कर लिया था, लेकिन शातिर ड्राइवर आशीष गाड़ी में रखे 15 लाख रुपये और मोबाइल फोन लेकर चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा था।