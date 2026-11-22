यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर पकड़े तीन शातिर, झांसी में लुटेरा और कानपुर में गोकश से मुठभेड़
यूपी पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर पकड़े तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में 15 लाख कैश लेकर भागे ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा है। उसके साथ उसका एक साथी भी पकड़ा गया। वहीं, कानपुर में गोकशी का दूसरा आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।
कानपुर/झांसी, संवाददाता। यूपी पुलिस को रविवार की सुबह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रविवार को पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो के पैर में गोली लगने से दोनों घायल हो गए हैं। पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों से कानपुर और झांसी में हुई। कानपुर में पुलिस ने पहले ही एक गोकश को पकड़ा था। रविवार को हाफ एनकाउंटर कर दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, झांसी में कैश लेकर भागने वाले आरोपी को भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा है। आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। उसके साथ उसका एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है।
कानपुर में गोकशी का दूसरा आरोपी गिरफ्तार
गोकशी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कानपुर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। रेलबाजार थाना क्षेत्र के खपरा मोहाल स्थित आजाद पार्क में हुई गोकशी की वारदात में पुलिस ने रविवार सुबह दूसरे आरोपी मुजम्मिल कुरैशी उर्फ 'मीम' को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी है। इससे एक दिन पहले शनिवार को पुलिस ने इसके भाई एहतिशाम कुरैशी को जेल भेजा था।
शिवनारायण टंडन सेतु के पास हुई मुठभेड़
डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रविवार सुबह करीब 8 बजे रेलबाजार पुलिस क्षेत्र में नियमित चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान फेथफुलगंज गोवध कांड में वांछित चल रहे मुजम्मिल की लोकेशन शिवनारायण टंडन पुल के पास ट्रेस हुई। वह शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और उसे रुकने का इशारा किया।
घिरने पर पुलिस के ऊपर झोंका फायर
खुद को पुलिस से घिरा देख आरोपी मुजम्मिल ने भागने की कोशिश की और तमंचा निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी गोली चलाई, जो सीधे उसके बाएं पैर में जा लगी। गोली लगते ही वह सड़क पर गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
कबूला जुर्म, असलहा और बाइक बरामद
तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी के कब्जे से एक 315 बोर का अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक मोबाइल फोन, 60 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ में मुजम्मिल ने स्वीकार किया है कि उसने अपने भाई एहतिशाम के साथ मिलकर 17 नवंबर की देर रात आजाद पार्क के पास गोकशी की घटना को अंजाम दिया था।
झांसी में 15 लाख कैश लेकर भागे ड्राइवर को दबोचा
झांसी में 15 लाख रुपये नकद लेकर फरार हुए शातिर ड्राइवर को पुलिस ने देर रात हुए एक 'हाफ एनकाउंटर' के बाद धर दबोचा है। गुरसराय थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी (SOG) की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में मुख्य आरोपी आशीष और उसका साथी विशाल पैर में गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।
फिल्मी अंदाज में हुई थी वारदात
दरअसल, यह सनसनीखेज वारदात 10 नवंबर को झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में हुई थी। गाड़ी मालिक अनुराग सिंह अपनी स्कॉर्पियो में डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुके थे। इसी बीच मौका पाकर उनका ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर फरार हो गया। हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त गाड़ी में अनुराग सिंह का 6 साल का मासूम बच्चा, 15 लाख रुपये नकद और उनकी पत्नी का मोबाइल फोन रखा था।
पुलिस ने बच्चा तो बचा लिया था
दिनदहाड़े बच्चे और गाड़ी के अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर स्कॉर्पियो और 6 वर्षीय बच्चे को तो सकुशल बरामद कर लिया था, लेकिन शातिर ड्राइवर आशीष गाड़ी में रखे 15 लाख रुपये और मोबाइल फोन लेकर चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा था।
आधी रात को घिरे बदमाश
आरोपी की गिरफ्तारी और नकदी की बरामदगी के लिए एसएसपी झांसी के निर्देशन में चार विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया था। 21 और 22 नवंबर की दरम्यानी रात पुलिस और एसओजी टीम को मुखबिर से सटीक सूचना मिली, जिसके आधार पर आरोपी आशीष और उसके साथी विशाल की घेराबंदी की गई। गरौठा सीओ पीयूष पांडे ने बताया कि खुद को पुलिस से घिरा देख बदमाशों ने टीम पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली जा लगी। गोली लगते ही दोनों बदमाश जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें