भतीजे ने हिस्ट्रीशीटर को दी चाची की सुपारी, यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा लुटेरा

यूपी के उन्नाव में अजगैन पुलिस ने रविवार अलसुबह एक हिस्ट्रीशीटर लुटेरे को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस टीम पर गोली चलाई, जिसके जवाब में हुई फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी से लूटी गई सोने की चेन भी बरामद की है। बक्तूखेड़ा गांव के बलवंत सिंह की वृद्ध पत्नी शांती देवी ने शनिवार रात अजगैन पुलिस को सूचना देकर बताया कि शाम को वह अपनी दुकान पर मौजूद थी। इसी दौरान हेलमेट पहने एक अज्ञात युवक दुकान पर आया और कुछ सामान खरीदा।

देखते ही देखते दुकान में घुसकर जान से मारने की नियत से हमलाकर गला दबा दिया। इसी दरम्यान किसी के आने की आहट होने पर युवक गले में पड़ी सोने की चेन छीनकर भाग गया। पीड़िता ने पुलिस में तहरीर देकर भतीजे लकी पुत्र लाल बहादुर के शामिल होने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर रात धरपकड़ अभियान चलाया। जानकारी मिली कि लुटेरा लखनापुर रोड पर बाबा ढाबे के आगे हिमसिटी के पास नहर की पटरी पर मौजूद है।

इसके बाद हसनगंज सीओ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास किए गए। आरोपित ने खुद को पुलिस टीम से घिरता देख फायर कर दिया। इससे पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गए। आत्मरक्षा के लिए पुलिस कार्रवाई में आरोपित के पैर में गोली लग गई। इसके बाद उसे दबोच लिया ।आरोपित ने अपना नाम राकेश श्रीवास्तव पुत्र शिव प्रसाद निवासी बेहटाखुर्द कैथना थाना भधोहर रायबरेली बताया।

लुटेरे पर रायबरेली में दर्ज हैं 14 मुकदमे पुलिस के मुताबिक, आरोपित राकेश रायबरेली के भधोखर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। इस पर करीब 14 मुकदमे दर्ज हैं। रविवार दोपहर पुलिस ने जगदीशपुर मोड के पास दबिश देकर आरोपित साथी बक्तूखेड़ा गांव निवासी बुद्धिलाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी गई पीली धातु का टुकड़ा बरामद किया गया।

जमीन हड़पने के लिए भतीजे ने दी थी सुपारी पूछताछ में आरोपित लुटेरे ने बताया कि उसे बत्तूखेड़ा गांव निवासी लकी पुत्र लाल बहादुर से अपनी चाची शांती की संपत्ति और जायदाद हड़पने के उद्देश्य से उनकी हत्या करने के लिए पांच लाख रुपये की सुपारी दी थी। इसके बाद लूटपाट करने और विरोध में हत्या होने की साजिश रची। इसके लिए पांच दिन से रेकी की जा रही थी। शनिवार शाम राकेश ने शांती देवी को दुकान पर अकेला देखा।