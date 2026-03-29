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यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़ा बदमाश, कस्टडी से भागा था, पैर में मारी गोली

Mar 29, 2026 11:59 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, झांसी
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पुलिस कस्टडी से फरार शातिर बदमाश को झांसी पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा। पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी को जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली मारकर काबू किया गया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर पकड़ा बदमाश, कस्टडी से भागा था, पैर में मारी गोली

पुलिस कस्टडी से फरार शातिर बदमाश को झांसी पुलिस ने मुठभेड़ में धर दबोचा। पुलिस पर फायरिंग करने वाले आरोपी को जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली मारकर काबू किया गया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान फरार बदमाश नदीम से मुठभेड़ हो गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल से भागने की फिराक में है।

घेराबंदी के दौरान पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा। पीछा करने पर उसकी बाइक असंतुलित होकर गिर गई, जिसके बाद उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। तलाशी में उसके पास से अवैध .315 बोर तमंचा, तीन खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, 500 रुपये नकद और टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

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घायल आरोपी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले जिला अस्पताल में मेडिकल के दौरान पुलिस कस्टडी से भाग गया था और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

अवैध खनन पर कसा गया शिकंजा

झांसी के कोतवाली मोंठ थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन और लगातार आ रही शिकायतों पर पुलिस-प्रशासन ने शिकंजा कसा है। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौका-मुआयना किया। खिरियाघाट क्षेत्र में नदी किनारे जेसीबी मशीन से खनन होने वाली सड़क पर खुदाई करवाकर बंद कर दी।

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नदी किनारे से बालू का अवैध खनन हो रहा है। रात-दिन यहां ट्रैक्टर-ट्रॉली से लगातार परिवहन किया जा रहा था। इसकी सूचना प्रशासन को मिलने पर तत्काल कार्रवाई करते हुए खनन में इस्तेमाल हो रहे रास्ते को जेसीबी से गहरी खुदाई कराकर अवरुद्ध कर दिया गया,आवाजाही पूरी तरह रुक गई।

कानपुर में कारोबारी से पांच लाख की ठगी

एक स्क्रैप कारोबारी ने आरोप लगाया है कि ठग ने उन्हें स्क्रैप व्यापारी बनकर फोन किया और फिर सस्ते दाम में स्क्रैप बेचने का झांसा दिया। आरोपित ने उनसे पांच लाख रुपये एडवांस ले लिये। रुपये मिलने के बाद आरोपित ने फोन उठाना बंद कर दिया। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर के आदेश पर चकेरी थाने में मामला दर्ज कराया है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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