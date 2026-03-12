Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा 50 हजार का इनामी बदमाश, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

Mar 12, 2026 11:27 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, अमेठी
share

यूपी के अमेठी में पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर एक इनामी बदमाश को पकड़ा है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बताया जा रहा है कि मुसाफिरखाना कोतवाली पुलिस ने गुरुवार की भोर मुठभेड़ के दौरान 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया।

यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा 50 हजार का इनामी बदमाश, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

यूपी के अमेठी में पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर कर एक इनामी बदमाश को पकड़ा है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बताया जा रहा है कि मुसाफिरखाना कोतवाली पुलिस ने गुरुवार की भोर मुठभेड़ के दौरान 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार एसएचओ विवेक कुमार सिंह अपनी टीम के साथ बीती रात ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत इसौली रोड पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कबाड़ व्यापारी से रंगदारी वसूलने के मामले में वांछित 50 हजार का इनामी आरोपी इसौली की तरफ आने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम ने जाखा शिवपुर के पास घेराबंदी कर दी। भोर लगभग पौने तीन बजे एक संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया।

ये भी पढ़ें:निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश होंगे बहाल, रिश्वत लेने के आरोप में हुए थे सस्पेंड

पुलिस को देखकर वह मोटरसाइकिल मोड़कर कच्चे रास्ते से भागने लगा और गिर पड़ा। इसके बाद उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई। एसएचओ ने बताया कि घायल बदमाश की पहचान इस्लाम अहमद उर्फ सोनू उर्फ मच्छर (28) निवासी इमामबाड़ा काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा के रूप में हुई है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और मामले में आवश्यक अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें:लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे को नहीं मिली बेल, टालनी पड़ी शादी;फायरिंग केस में आरोपी

9.28 लाख की रंगदारी वसूलने में इस्लाम था शामिल

पुलिस के अनुसार बीते 10 फरवरी को कोतवाली क्षेत्र में कबाड़ व्यापारी रमन अग्रहरि के अपहरण व 9.28 लाख रुपये की रंगदारी वसूली मामले में इस्लाम अपने साथियों के साथ शामिल था। पूछताछ में इस्लाम ने बताया कि घटना के बाद गिरोह के सदस्य अनुज प्रताप सिंह ने सभी साथियों में पैसे बांटे थे। उसको 60 हजार रुपये मिले थे और बाकी एक लाख रुपये लेने के लिए वह फिर क्षेत्र में आया था।

ये भी पढ़ें:अदालती आदेश ना मानने से भड़का हाईकोर्ट, कहा- अफसरों पर अवमानना का ऐक्शन ले सरकार

कई जिलों में दर्ज हैं आपराधिक मुकदमे

गिरफ्तार आरोपी इस्लाम के खिलाफ कई जिलों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि इस्लाम पर यूपी के बस्ती, गोण्डा और अमेठी जिलों में डकैती, लूट, गैंगेस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार वह लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय था और उस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Amethi News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |