यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर को अचानक आया हार्ट अटैक, इलाज के दौरान तोड़ा दम

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तरबगंज थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर को अचानक हार्ट अटैक आया। स्थिति में सुधार न होने के बाद मेडिकल कॉलेज गोंडा रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में जांच के दौरान मौत हो गई। जिसे हड़कंप मच गया

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में तरबगंज थाने में तैनात एक पुलिस सब इंस्पेक्टर की मंगलवार सुबह अचानक हार्ट अटैक आ गया है। दरोगा को अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत बिगड़ी गई। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तरबगंज थाने में तैनात एसआई इंद्रेश यादव (पुत्र श्रीराम यादव), मूल निवासी बरहुआ गीडा, जनपद गोरखपुर, मंगलवार सुबह करीब 8 बजे ड्यूटी के लिए तैयार होकर थाना कार्यालय पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद सहकर्मियों द्वारा उन्हें तत्काल स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया।

सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ, जिस पर चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज गोंडा रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में जांच के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर से थाना परिसर सहित पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।एसआई इंद्रेश यादव की मौत की सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है। बताया गया कि वे 1994 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे और जून 2025 में तरबगंज थाने में बतौर उपनिरीक्षक तैनात किए गए थे।