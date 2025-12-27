Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Police fake case on man prisoned in jail punished for three years without doing crime
बगैर अपराध किए तीन साल तक काटी सजा, जेल भेजने वाले 12 पुलिसवालों पर अब केस

बगैर अपराध किए तीन साल तक काटी सजा, जेल भेजने वाले 12 पुलिसवालों पर अब केस

संक्षेप:

यूपी में जिस व्यक्ति को ‘लुटेरा’ बताकर बहजोई पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई थी, वह तीन साल तक बेगुनाही की सजा काटता रहा। अब कोर्ट के दखल के बाद यह सनसनीखेज सच सामने आया है कि जिस दिन (25 अप्रैल 2022) पुलिस ने उसे लूट करते दिखाया, उस दिन वह पहले से ही बदायूं जेल में बंद था।

Dec 27, 2025 02:08 pm ISTSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, संभल
यूपी में जिस व्यक्ति को ‘लुटेरा’ बताकर बहजोई पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई थी, वह तीन साल तक बेगुनाही की सजा काटता रहा। इंसाफ की लड़ाई में उसका सब कुछ लुट गया। खेती की जमीन बिक गई, बेटे की पढ़ाई छूट गई और परिवार सड़क पर आ गया। अब कोर्ट के दखल के बाद यह सनसनीखेज सच सामने आया है कि जिस दिन (25 अप्रैल 2022) पुलिस ने उसे लूट करते दिखाया, उस दिन वह पहले से ही बदायूं जेल में बंद था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस साजिश पर कड़ा रुख अपनाते हुए तत्कालीन एसएचओ समेत 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए हैं। हालांकि, एसपी संभल ने फिलहाल मुकदमा दर्ज करने के बजाय हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है।

लूट का मामला बहजोई थाना क्षेत्र से जुड़ा है। 25 अप्रैल 2022 को अर्जुनपुर जूना गांव निवासी दुर्वेश दूध बेचकर नकदी लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उससे एक लाख रुपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस घटना में क्षेत्र के ओमवीर को आरोपी दर्शाकर जेल भेज दिया। लेकिन अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों से स्पष्ट हुआ कि ओमवीर 11 अप्रैल 2022 से 12 मई 2022 तक जिला कारागार बदायूं में बंद था और 25 अप्रैल को वह जेल में रहा। पीड़ित ओमवीर ने बताया कि पुलिस ने दूधिए से लूट मामले में सात जुलाई 2022 को उसे जबरन जेल भेज दिया। करीब तीन साल जेल में रहने के बाद वह मार्च 2025 में जमानत पर बाहर आया।

अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बीते अक्टूबर में उसने अधिवक्ता सुकांत के माध्यम से प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पत्रावली, पुलिस रिपोर्ट और जेल अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद माना कि तत्कालीन एसएचओ पंकज लवानिया, अपराध निरीक्षक राहुल चौहान, एसआई प्रबोध कुमार, एसएसआई रीज कुमार, एसआई जमील अहमद और छह अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ संज्ञेय अपराध बनता है। कोर्ट ने तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज कर उसकी सूचना न्यायालय को देने के आदेश दिए हैं। वहीं तत्कालीन सीओ बहजोई गोपाल सिंह को साक्ष्य के अभाव में जांच से बाहर रखा गया है।

अधिवक्ता सुकांत ने बताया कि एक माह पूर्व इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ओमवीर के खिलाफ लूट के मामले में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अदालत ने पुलिस की विवेचना को प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए पीड़ित को राहत दी। ओमवीर का कहना है कि उसने तीन साल जेल में रहकर अपनी जिंदगी का कीमती समय खो दिया। मैं निर्दोष था, फिर भी मुझे फंसाया गया। मेरा परिवार बर्बाद हो गया। अब सिर्फ न्याय चाहता हूं,” उसने कहा।

संभल के एसपी, कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। फिलहाल केस दर्ज नहीं कराया जाएगा और कानूनी विकल्प अपनाए जाएंगे। ओमवीर हिस्ट्रीशीटर है। उस पर कई मुकदमे दर्ज है।

आरोपी अधिकारी जनपद से बाहर कर रहे ड्यूटी

लूट में गलत तरीके से ओमवीर को फंसाने के आरोपी पुलिस अधिकारी अब संभल में तैनात नहीं है। वे सभी इस समय संभल जनपद से बाहर सेवा दे रहे हैं। तत्कालीन बहजोई थाना प्रभारी पंकज लवानिया अब डिप्टी एसपी पद पर प्रमोशन के बाद मेरठ में सीओ के रूप में तैनात हैं, जबकि मामले की विवेचना करने वाले तत्कालीन अपराध निरीक्षक राहुल चौहान वर्तमान में बदायूं के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में हैं। वरिष्ठ उप निरीक्षक नरेश कुमार सिंह अब इस्लामनगर थाना के प्रभारी निरीक्षक हैं, जबकि उप निरीक्षक नीरज कुमार मुरादाबाद में तैनात हैं। कुछ नामजद पुलिसकर्मी अब भी संभल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

पीड़ित ओमवीर पर दर्ज है कई मुकदमें, हिस्ट्रीशीटर भी

एसपी ने बताया कि ओमवीर न केवल बदायूं का मौजूदा हिस्ट्रीशीटर है बल्कि पेशेवर अपराधी है। उस पर अलग-अलग स्थानों पर कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें बदायूं के इस्लामनगर में छह और संभल के बहजोई में 12 मामले शामिल हैं। ये मुकदमे लूट, चोरी, जानलेवा हमले और अवैध हथियार जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े हैं।

