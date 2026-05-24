यूपी में फिर एनकाउंटर : 18 महिलाओं से लूटने वाले 2 इनामी बदमाश ढेर; 2 सिपाही घायल

अलीगढ़ के देहात थाना क्षेत्रों में एक सप्ताह में 18 महिलाओं के साथ लूटपाट करने वाले दो कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इनमें एक बुलंदशहर, दूसरा हापुड़ का है। ये तमंचे के बल पर खेतों पर काम करने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

UP Police Encounter : उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार ऐक्शन मोड में है। इसी क्रम में अलीगढ़ जिले के देहात थाना क्षेत्रों में एक सप्ताह में 18 महिलाओं के साथ लूटपाट करने वाले दो कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इनमें एक बुलंदशहर और दूसरा हापुड़ का है। ये लोग तमंचे के बल पर खेतों पर काम करने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे। दोनों पर डीआईजी स्तर से 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस इनकी तलाश में थी। इसी बीच पहले रविवार सुबह बदमाश खैर क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग करके भागे। फिर दोपहर में अतरौली में एक और महिला से कुंडल लूटे। कुंडल खींचने के दौरान उसका कान फट गया। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें दो सिपाही घायल हो गए। बाद में जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों की भी गोली लगने से मौत हो गई।

पहली घटना 17 मई को मडराक थाना क्षेत्र में हुई थी। चारा लेकर लौट रहीं गांव भकरौला की 10 महिलाओं से दिनदहाड़े अपाचे बाइक पर आए दो बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटपाट की। इसके बाद 21 मई को अतरौली, गोधा, छर्रा में महिलाओं से इसी तरह लूट हुई। लगातार घटनाओं से महिलाओं से दहशत का माहौल था। एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि एसपी देहात मनीष कुमार मिश्र के नेतृत्व में कई टीमें लगाई गई थीं।

बुलंदशहर बॉर्डर पर लगातार चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच रविवार सुबह बदमाशों ने एक टीम पर फायर किया और फरार हो गए। इसके बाद नाकाबंदी की गई। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे सूचना मिली कि अतरौली क्षेत्र में महिला के साथ फिर घटना हो गई है। इस पर तत्काल टीमें सक्रिय हुईं और बदमाशों को घेर लिया। उन्हें सरेंडर के लिए बोला गया तो पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।