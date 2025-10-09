एक लाख का इनामी डकैत शैतान ढेर, यूपी पुलिस ने तड़के एनकाउंटर में मार गिराया

अपराध पर बरेली पुलिस का प्रहार लगातार जारी है। गुरुवार तड़के नैनीताल रोड पर बिलवा पुल के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक लाख के इनामी डकैत इफ्तेखार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान को ढेर कर दिया। कुख्यात डकैत लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था।

अपराध पर बरेली पुलिस का प्रहार लगातार जारी है। गुरुवार तड़के नैनीताल रोड पर बिलवा पुल के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक लाख के इनामी डकैत इफ्तेखार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान को ढेर कर दिया। कुख्यात डकैत लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इस मुठभेड़ में एसओजी का हेड कॉन्स्टेबल राहुल गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुठभेड़ में मारे गए डकैत के पास से एक 32 बोर की पिस्टल, दो मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस, 28 हजार रुपये, मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग जारी है।

बिथरी में पिछले साल हुई डकैती में था वांछित एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि डकैत शैतान उर्फ सोल्जर पर सात जिलों में 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, डकैती और लूट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। साल 2006 में वह थाना फरीदपुर के पचौमी मंदिर के पुजारी की हत्या और डकैती में भी यह शामिल था। इसके अलावा पिछले साल नवंबर में थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र की डकैती में वांछित चल रहा था। वर्ष 2012 में वह बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था और आठ साल बाद इसे पकड़ा गया था, उस समय इस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

पुलिस को करता था गुमराह, रखे थे कई नाम डकैत इफ्तेखार पुलिस को गुमराह करने के लिए दर्जनों नाम और पते इस्तेमाल करता था। उसका पूरा नाम-पता इफ्तेखार उर्फ धूम उर्फ लड्डे उर्फ सोल्जर उर्फ लोधा उर्फ शैतान उर्फ शाकिर उर्फ रोहित पुत्र सादिक उर्फ साबिक, निवासी बरी चौक कादरगंज रोड, कासगंज, हाल पता जगत बट्टा, ग्राम भूपखेड़ी, थाना टीला मोड़, जनपद गाजियाबाद बताया गया है।