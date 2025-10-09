UP Police Encounter One lakh reward wanted Murder Accused Dacoit Killed in Bareilly एक लाख का इनामी डकैत शैतान ढेर, यूपी पुलिस ने तड़के एनकाउंटर में मार गिराया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Police Encounter One lakh reward wanted Murder Accused Dacoit Killed in Bareilly

अपराध पर बरेली पुलिस का प्रहार लगातार जारी है। गुरुवार तड़के नैनीताल रोड पर बिलवा पुल के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक लाख के इनामी डकैत इफ्तेखार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान को ढेर कर दिया। कुख्यात डकैत लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेलीThu, 9 Oct 2025 08:52 AM
अपराध पर बरेली पुलिस का प्रहार लगातार जारी है। गुरुवार तड़के नैनीताल रोड पर बिलवा पुल के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक लाख के इनामी डकैत इफ्तेखार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान को ढेर कर दिया। कुख्यात डकैत लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। इस मुठभेड़ में एसओजी का हेड कॉन्स्टेबल राहुल गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुठभेड़ में मारे गए डकैत के पास से एक 32 बोर की पिस्टल, दो मैगजीन, 17 जिंदा कारतूस, 28 हजार रुपये, मोबाइल फोन और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग जारी है।

बिथरी में पिछले साल हुई डकैती में था वांछित

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि डकैत शैतान उर्फ सोल्जर पर सात जिलों में 19 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, डकैती और लूट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। साल 2006 में वह थाना फरीदपुर के पचौमी मंदिर के पुजारी की हत्या और डकैती में भी यह शामिल था। इसके अलावा पिछले साल नवंबर में थाना बिथरी चैनपुर क्षेत्र की डकैती में वांछित चल रहा था। वर्ष 2012 में वह बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था और आठ साल बाद इसे पकड़ा गया था, उस समय इस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।

पुलिस को करता था गुमराह, रखे थे कई नाम

डकैत इफ्तेखार पुलिस को गुमराह करने के लिए दर्जनों नाम और पते इस्तेमाल करता था। उसका पूरा नाम-पता इफ्तेखार उर्फ धूम उर्फ लड्डे उर्फ सोल्जर उर्फ लोधा उर्फ शैतान उर्फ शाकिर उर्फ रोहित पुत्र सादिक उर्फ साबिक, निवासी बरी चौक कादरगंज रोड, कासगंज, हाल पता जगत बट्टा, ग्राम भूपखेड़ी, थाना टीला मोड़, जनपद गाजियाबाद बताया गया है।

एसएसपी मौके पर, लगातार कार्रवाई में जुटी पुलिस

मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही एसएसपी अनुराग आर्य स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की। मुठभेड़ में घायल डकैत को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। एसएसपी ने बताया कि डकैत शैतान उर्फ सोल्जर बेहद शातिर अपराधी था, जिस पर कई जिलों में गंभीर अपराध दर्ज थे। उसकी तलाश लंबे समय से चल रही थी। पुलिस टीमों ने साहसिक कार्रवाई कर उसे ढेर किया है। एसओजी टीम और तीन थानों की संयुक्त कार्रवाई में यह मुठभेड़ हुई। एक हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से ज़ख्मी हुआ है।

