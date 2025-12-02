यूपी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया एक और क्रिमिनल, सवा लाख का इनामी मिथुन ढेर
UP Police Encounter: यूपी पुलिस के हाथों फिर एक क्रिमिनल मारा गया है। देर रात शामली में एनकाउंटर हुआ है। वेदखेड़ी-मंसूरा मार्ग पर सोमवार की देर रात पुलिस और बदमाश आमने सामने आ गए। मुठभेड़ में सवा लाख का इनामी बदमाश मिथुन मारा गया, जबकि उसका साथी राहुल फरार हो गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया है। मिथुन के एनकाउंटर को यूपी पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। वह एक कुख्यात अपराधी था जिसके खिलाफ 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे।
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रात में सूचना मिली थी कि वेदखेड़ीझ्रमंसूरा मार्ग पर बावरिया गिरोह के सदस्य किसी वारदात की तैयारी में हैं। इस पर झिंझाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सवा लाख का इनामी मिथुन ढेर हो गया, जबकि उसका साथी राहुल मौके से फरार हो गया। इस दौरान एसओजी के हेड कांस्टेबल हरविंदर गोली लगने से घायल हो गए, उन्हें ऊन सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बदमाश के पास से एक कार्बाइन और मेड इन इटली पिस्टल बरामद हुई है। एसपी ने बताया कि मिथुन पर शामली से एक लाख और बागपत पुलिस की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
कांवड़ यात्रा में महिला से की थी लूट, लगातार कर रहा था अपराध
कांवड़ यात्रा के दौरान उसने बागपत में महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से वह लगातार अपराध कर रहा था। उसके खिलाफ हत्या और लूट समेत 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। उसने कई राज्यों में ठिकाने बना रखे थे। जांच में सामने आया कि वारदात के बाद मिथुन पंजाब, साउथ दिल्ली, जयपुर तथा अन्य स्थानों पर शरण लेता था। उसने शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सहित कई जिलों में घटनाओं को अंजाम दिया है। मिथुन और उसके गिरोह के सदस्यों ने तमिलनाडु में भी कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था।