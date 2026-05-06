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यूपी में मासूम के हत्यारे को मार गिराया; हरदोई में मेहनूर का एनकाउंटर, पुलिस के SOG प्रभारी भी घायल

May 06, 2026 09:21 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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हरदोई में सात साल के बालक की हत्या और कुकर्म के आरोपी मेहनूर को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। 50 हजार के इनामी आरोपी की जिला अस्पताल में मौत हो गई। मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी भी घायल हुए हैं। आरोपी ने फिरौती के लिए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की थी।

यूपी में मासूम के हत्यारे को मार गिराया; हरदोई में मेहनूर का एनकाउंटर, पुलिस के SOG प्रभारी भी घायल

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सात वर्षीय मासूम की हत्या के आरोपी और 50 हजार रुपये के इनामी अपराधी मेहनूर उर्फ नूर का अंत हो गया है। बुधवार को मल्लावां थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ हुई भीषण मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए आरोपी की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस कार्रवाई में एसओजी प्रभारी भी गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मक्के के खेत में मिला था मासूम का शव

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि बीती 5 मई को मल्लावां थाना क्षेत्र के ग्राम मटियामऊ के पास मक्का के एक खेत में सात वर्षीय बालक का शव मिलने से हड़कंप मच गया था। मासूम की हत्या बेरहमी से की गई थी। वारदात ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी लखनऊ रेंज ने मुख्य आरोपी मेहनूर (निवासी कन्नौज) पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था और पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं।

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मुठभेड़ और आरोपी की मौत

बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि इनामी बदमाश इलाके में देखा गया है। घेराबंदी के दौरान आरोपी मेहनूर ने खुद को घिरा देख पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से एसओजी प्रभारी राजेश कुमार भी घायल हो गए।

पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) मल्लावां पहुंचाया, जहां से उसे नाजुक हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक पिस्टल, तमंचा, बाइक और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं।

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कुकर्म और फिरौती की खौफनाक साजिश

प्रारंभिक जांच और पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बालक का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म किया और पहचान उजागर होने के डर से उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने चोरी के सिम कार्ड से फोन कर मासूम के परिजनों से फिरौती की मांग भी की थी ताकि पुलिस इसे केवल अपहरण का मामला मानती रहे। एसओजी प्रभारी राजेश कुमार का इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य संभावित कड़ियों की जांच कर रही है।

यूकेजी में पढ़ता था बालक

मारा गया मासूम सात भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। वह आंगनबाड़ी में यूकेजी में पढ़ता था। वह शाम 7 बजे अपने बाबा से 20 रुपए लेकर घर के सामने लगे उर्स में घूमने गया था। इसके बाद लापता हो गया था।

बच्चे की जान के बदले मांगे थे सात लाख

ग्रामीणों के मुताबिक 3 मई को मासूम के पिता को एक फोन आया। कॉल करने वाले ने कहा- तुम्हारा बेटा हमारे पास है। उसकी जान के बदले सात लाख रुपए चाहिए। इसके बाद बदमाशों ने यूपीआई नंबर कंफर्म कराने के लिए पिता से ऑनलाइन 100 रुपए भी ट्रांसफर करवाए। बाकी पैसों के लिए परिजनों ने मोहलत मांगी। हालांकि बाद में पैसा देने से इनकार कर दिया और पुलिस को सूचना दे दी। मल्लावां थाना क्षेत्र के मटियामऊ गांव में मासूम का परिवार रहता है। पिता की मटियामऊ में कॉस्मेटिक की जनरल शॉप है। वह मस्जिद में हाफिज भी हैं।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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