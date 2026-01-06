यूपी पुलिस एनकाउंटर में गैंगरेप का इनामी बदमाश ढेर, 17 पॉक्सो केस में था वांटेड

संक्षेप: यूपी के सुलतानपुर में लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के दियरा पुल के पास रविवार की रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया, जबकि बाइक पर सवार उसका साथी बाइक लेकर भागने में सफल रहा। मारे गए बदमाश की शिनाख्त एक लाख के इनामी तालिब उर्फ आजम खां (26) पुत्र गफ्फार खां के रूप में हुई।

यूपी के सुलतानपुर में लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के दियरा पुल के पास रविवार की रात हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया, जबकि बाइक पर सवार उसका साथी बाइक लेकर भागने में सफल रहा। मारे गए बदमाश की शिनाख्त लखीमपुर खीरी के निवासी और एक लाख के इनामी तालिब उर्फ आजम खां (26) पुत्र गफ्फार खां के रूप में हुई। एसपी कुंवर अनुपम के अनुसार मुठभेड़ में गोली लगने के बाद घायल बदमाश को पुलिस टीम पहले सीएचसी लंभुआ ले गई। डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। बदमाश से पिस्टल, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है।

एसपी ने बताया कि तालिब के खिलाफ लखीमपुर खीरी के विभिन्न थानों में कुल 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। खीरी की पुलिस ने उस पर एक लाख का इनाम घोषित किया है। कोतवाली प्रभारी संदीप राय ने बताया कि रविवार की रात लंभुआ कोतवाली पुलिस दियरा पुल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दो युवक आते दिखे। रोकने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस ने बचाव में गोली चलाई, जिससे गोली लगने से तालिब गंभीर रूप से घायल हो गया था।

पॉक्सो समेत 17 मामलों में वांछित था तालिब थाना क्षेत्र के दियरा पुल पर रविवार की रात एसओजी लखीमपुर खीरी के सहयोग से लंभुआ पुलिस ने मुठभेड़ में जिस बदमाश तालिब उर्फ आजम खां को ढेर किया, वह लखीमपुर खीरी पुलिस के लिए सिर दर्द बन चुका था। तालिब के मारे जाने पर उसकी शिनाख्त लखीमपुर खीरी के एसओजी प्रभारी जयप्रकाश यादव ने की। पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया। तालिब के खिलाफ लखीमपुर खीरी के विभिन्न थानों में 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार तालिब बीते 15 दिसंबर 2025 को अपने तीन साथियों के संग फरधान थाना क्षेत्र में एक छात्रा संग सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। नामजद होने पर जिले की पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। खुद को पुलिस से बचाने के लिए तालिब ने जिला छोड़ दिया था। तालिब पर लखीमपुर खीरी की पुलिस ने बीते 25 दिसंबर 2025 को एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया। पुलिस के अनुसार इनाम घोषित होने के बाद भी तालिब ने समर्पण नहीं किया। सुरक्षित रहने की जुगत में तालिब अपने साथी के साथ सुलतानपुर जिले तक पहुंच गया था।

तालिब का सुराग मिलने पर एसओजी लखीमपुर खीरी के प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश यादव टीम के साथ सुलतानपुर पहुंचे। यहां लंभुआ पुलिस के सहयोग से तालिब को पकड़ने की योजना बनाई गई। बताया जाता है रविवार की रात लंभुआ थाने की पुलिस दियरा पुल के पास चेकिंग कर रही, इस दौरान एसओजी लखीमपुर खीरी भी मौके पर मौजूद थी। तभी तालिब अपने साथी के साथ बाइक से वहां पहुंचा, पुलिस के रोकने पर वह फायरिंग करने लगा। इस दौरान पुलिस की जबावी फायरिंग में गोली लगने से तालिब घायल हुआ। पुलिस का दावा है कि तालिब के साथ मौजूद उसका साथी उसे छोड़कर बाइक लेकर फरार हो गया। जिस समय मुठभेड़ हुई तालिब अपने साथी के साथ बाइक से वाराणसी जा रहा था। बदमाश के पास से 32 बोर की पिस्टल और 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है।

पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ थाना फरधान जनपद खीरी में छह अपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा मितौली थाने में एक, गोला थाने में चार, कोतवाली सदर में एक, नीम गांव में एक तथा खीरी में चार मुकदमे दर्ज थे। फरधान थाने में बीते 15 दिसंबर को पॉस्को और दुष्कर्म का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। थानाध्यक्ष संदीप राय ने बताया कि एसओजी टीम लखीमपुर खीरी के बताने पर सुरागकशी करने पर पता चला था कि तालिब इस रास्ते से होकर गुजरने वाला है, इस पर दियरा पुल पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया था।

खीरी व मितौली थाने में भी दर्ज थे केस सुलतानपुर में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया शातिर बदमाश तालिब उर्फ आजम खां आठ साल पहले अपराध की दुनिया में आया था। उसके खिलाफ पहला मुकदमा फरधान थाने में 2018 में दर्ज हुआ और उसके जिंदा रहते भी आखिरी केस फरधान थाने में ही दर्ज हुआ। यह बात अलग है कि तालिब ने पूरे खीरी जिले में घूम-घूमकर अपराध किए थे। वह गोला कोतवाली का गैंगेस्टर भी था।

तालिब उर्फ आजम को खीरी पुलिस ने सोमवार की सुबह सुलतानपुर पुलिस के साथ मिलकर लंबुआ थाना क्षेत्र में जौनपुर बाईपास के पास घेर लिया। इस दौरान पुलिस की तालिब के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में तालिब को दो गोलियां लगी और वह लहूलुहान होकर गिर गया। उसे आनन-फानन में पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बकरा चुराने पर पहली बार गया था थाने तालिब एक दिन में बड़ा बदमाश नहीं बना। उसने अपराध की शुरुआत साल 2018 से की थी। बताया जाता है कि उसे पहली बार बकरा चुराने के आरोप में थाने लाया गया था। हालांकि तालिब पर पुलिस की ओर से दी गईं हिदायतें भी काम नहीं आईं। उस पर पहला केस फरधान थाने में चोरी का दर्ज हुआ। फरधान पुलिस ने जब उस पर सख्ती की तो वह पड़ोस के खीरी थाना क्षेत्र में सक्रिय हो गया। उसी साल वहां भी उस पर केस लिखा गया। इसके बाद कुछ दिन वह भागा रहा। साल 2021 में उस पर खीरी थाने में एनडीपीएस का केस दर्ज हुआ था।

तालिब पर गोवध अधिनियम, हथियार रखने, गैंगेस्टर के केस भी दर्ज थे। उस पर आखिरी केस साल 2025 में फरधान थाने में गैंगरेप का लिखा गया। पुलिस के अनुसार तालिब पशु तस्करी व नशीले पदार्थ की तस्करी में सक्रिय था।

युवा होते ही अपराध की दुनिया में रखा कदम तालिब उर्फ आजम ने जवानी में कदम रखते ही अपराध का दामन थाम लिया। उसका उठना-बैठना भी ऐसे लोगों के साथ रहा। 18 साल की उम्र में उस पर पहला केस दर्ज हुआ और सोमवार को वह मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस के मुताबिक उसकी उम्र करीब 26 साल थी।

फरधान गैंगरेप केस के बाद आया सुर्खियों में तालिब उर्फ आजम का नाम फरधान गैंगरेप के बाद चर्चा में आया। हालांकि ये चर्चाएं पुलिस महकमे के भीतर ही थीं। पुलिस ने मीडिया से तालिब पर बात नहीं की थी लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। तालिब घटना के बाद से फरार था। एसपी संकल्प शर्मा ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया। बाद में पुलिस मुख्यालय से उस पर इनाम की राशि एक लाख रुपये कर दी गई।

फरधान थाना क्षेत्र में 15 दिसंबर की सुबह दो छात्राएं कोचिंग जा रही थी। लीलाकुआं के पास लखीमपुर बेहजम हाईवे से उनको बाइक सवार तीन बदमाश गन्ने के खेत में खींच ले गए। तीनों बदमाशों ने एक छात्रा के साथ रेप किया और फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया और तीनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एसपी संकल्प शर्मा ने गश्त में लापरवाही पर इंस्पेक्टर फरधान और लीलाकुआं चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड कर दिया।

घटना के बाद से फरार था तालिब उर्फ आजम घटना के चार दिन बाद फरधान पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पैर में गोली लगी थी। घटना का मुख्य आरोपी तालिब उर्फ आजम खान फरार था। पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। एसपी संकल्प शर्मा ने उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया था। एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडे ने 25 दिसंबर को इनाम की राशि को बढ़ाकर एक लाख कर दिया। फरधान पुलिस के साथ ही खीरी एसओजी भी आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी।

सोमवार सुबह खीरी एसओजी को तालिब की लोकेशन सुल्तानपुर जिले के लंबुआ थाने में जौनपुर बाईपास पर मिली। एसओजी के प्रभारी जेपी यादव व फरधान इंस्पेक्टर दिलीप चौबे सुल्तानपुर पहुंचे। वहां की स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर तालिब की घेराबंदी की गई।

देर शाम हुआ शव का पोस्टमार्टम मुठभेड़ में ढेर बदमाश तालिब के शव का देर शाम को पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान थानाध्यक्ष लंभुआ संदीप राय सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। पोस्टमार्टम होने पर देर रात पुलिस तालिब के शव को लेकर लखीमपुर खीरी लौटेगी।