Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Police Encounter 256 criminals killed in eight years 18 policemen also martyred

UP Encounter: आठ साल में 15 हजार से अधिक मुठभेड़ों में 256 अपराधी ढेर, 18 पुलिसकर्मी भी हुए शहीद

संक्षेप: यूपी पुलिस ने पिछले आठ साल में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 15,726 से अधिक मुठभेड़ों में 256 अपराधियों को ढेर किया। जबकी करीब 32 हजार अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन मुठभेड़ों में 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए।

Tue, 14 Oct 2025 08:34 PMPawan Kumar Sharma भाषा, लखनऊ
share Share
Follow Us on
UP Encounter: आठ साल में 15 हजार से अधिक मुठभेड़ों में 256 अपराधी ढेर, 18 पुलिसकर्मी भी हुए शहीद

उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले आठ साल में साढ़े 15 हजार से ज्यादा मुठभेड़ों में 256 ‘दुर्दांत’ अपराधियों को ढेर किया है तथा करीब 32 हजार अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन मुठभेड़ों में 18 पुलिस कर्मियों की भी जान गई है। जबकी 1754 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। यूपी सरकार ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी।

प्रदेश सरकार ने बताया कि ‘मिशन शक्ति 5.0’ के तहत पिछले 20 दिनों में पुलिस की अपराधियों के साथ एक दर्जन से अधिक मुठभेड़ें हुईं। यूपी पुलिस ने बीते सोमवार को मेरठ में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में 25 हजार के इनामी बदमाश शहजाद उर्फ निक्की को ढेर किया जबकि कुछ दिन पहले बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने वाले बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।

प्रदेश सरकार के मुताबिक योगी के सत्ता में आने के बाद से, पुलिस ने अपराध के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई है। प्रदेश में पिछले साढ़े आठ वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ों में 256 दुर्दांत अपरधियों को मार गिराया है।

इसके मुताबिक, इस दौरान पुलिस के साथ कुल 15,726 मुठभेड़ें हुईं जिनमें 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 10,324 अपराधी घायल हुए। अपराधियों से मुकाबला करते हुए 18 पुलिसकर्मियों की जान गई है जबकि 1,754 पुलिसकर्मी घायल हुए।

ये भी पढ़ें:बदमाशों को पकड़ने पर सिर्फ इनाम की घोषणा, पुलिसवालों की जेब में नहीं आती रकम

मेरठ जोन में सबसे अधिक मुठभेड़

प्रदेश में सबसे अधिक 4,453 मुठभेड़ मेरठ ज़ोन में हुईं जिनमें 85 कुख्यात अपराधियों की मौत हुई तथा 8,312 अपराधी पकड़े जबकि 3,131 अपराधी घायल हुए। बयान के मुताबिक, इस दौरान दो पुलिसकर्मियों की जान चली गई और 461 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसी तरह वाराणसी ज़ोन में 1,108 मुठभेड़ हुईं, जिनमें 2,128 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जबकि 27 अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया। इस दौरान 688 अपराधी और 99 पुलिसकर्मी घायल हुए।

ये भी पढ़ें:भारत की नई मिसाइल पावर! लखनऊ में बन रही ब्रह्मोस, CM और रक्षामंत्री करेंगे लॉन्च

आगरा-लखनऊ में भी ताबड़तोड़ मुठभेड़

आगरा जोन में 2,374 मुठभेड़ें हुईं, जिनमें 5,631 अपराधियों को पकड़ा गया, 22 अपराधियों की मौत हुई तथा 816 आरोपी घायल हुए। इन मुठभेड़ के दौरान 59 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। लखनऊ ज़ोन में 846 मुठभेड़ के दौरान 17 दुर्दांत अपराधियों को मारा गया। वहीं प्रयागराज ज़ोन में 572 मुठभेड़ के दौरान 10 अपराधी मारे गए। बरेली ज़ोन में 2,059 मुठभेड़ में 17, कानपुर जोन में 717 मुठभेड़ में 12 और गोरखपुर जोन में 642 मुठभेड़ में आठ अपराधियों को मारा गया।

लखनऊ कमिश्नरी में 138 मुठभेड़ में 12, गौतमबुद्धनगर में 1,117 मुठभेड़ में नौ, वाराणसी कमिश्नरी में 131 मुठभेड़ में सात, कानपुर कमिश्नरी में 234 मुठभेड़ में चार, आगरा कमिश्नरी में 458 मुठभेड़ में सात, गाजियाबाद कमिश्नरी में 736 मुठभेड़ में 13 और प्रयागराज कमिश्नरी में 141 मुठभेड़ में छह अपराधियों को ढेर किया गया।

ये भी पढ़ें:काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में चूक, गूगल ग्लास के साथ अंदर तक पहुंच गया NRI