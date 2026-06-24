यूपी पुलिस की डॉग मैरी का कमाल, एक गमछा सूंघकर ढूंढ निकाला मासूम का गुनहगार

संभल में डॉग स्क्वॉड की एक प्रशिक्षित डॉग ने वह कर दिखाया, जो तमाम तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज भी नहीं कर सके। दरअसल, मासूम बच्ची से दरिंदगी के प्रयास के मामले में डॉग मैरी की सटीक सुरागकशी ने पुलिस को आरोपी तक पहुंचा दिया।

UP News: यूपी के संभल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां डॉग स्क्वॉयड के डॉग मैरी की सटीक सुरागकशी ने पुलिस को एक अहम केस सुलझाने में बड़ी सफलता दिलाई। मैरी ने घटनास्थल से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस को आरोपी तक पहुंचाया। उसके निशानदेही पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। उधर, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, वहीं, एक आरक्षी भी घायल हो गया। एसपी ने इस कामयाबी पर डॉग मैरी को 10 हजार रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है।

ये मामला बबराला थाना क्षेत्र का है। जहां घटना 18 जून की शाम की है। एक गांव में छह वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। खेलते-खेलते वह घर से कुछ दूरी पर चली गई और लापता हो गई। परिजनों ने उसे काफी तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। देर शाम ग्रामीणों को बच्ची घर से करीब 200 मीटर दूर तालाब किनारे बेहोशी की हालत में मिली। परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर ले गए जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। अगले दिन बच्ची की हालत बिगड़ने पर उसे चंदौसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घटनास्थल पर मिले गमछे से सुलझी गुत्थी घटना की सूचना मिलते ही एएसपी दक्षिणी मनोज कुमार रावत, सीओ गुन्नौर अंकित मिश्रा और थाना प्रभारी नितेश सहरावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। परिवार ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। घटनास्थल से पुलिस और फॉरेंसिक टीम को एक गमछा बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की गई लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर डॉग स्क्वॉड टीम को मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वॉड की प्रशिक्षित डॉग मैरी ने घटनास्थल से बरामद गमछे को सूंघने के बाद सीधे ग्राम पंवारी निवासी संदीप के घर तक पहुंचकर पुलिस को सुराग दिया। हालांकि तब तक आरोपी घर से फरार हो चुका था।

उधर, सोमवार सुबह थाना बबराला पुलिस बबराला-रजपुरा मार्ग पर ग्राम नगरिया काजी के निकट चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान पुलिस को आरोपी संदीप दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। लेकिन मुठभेड़ के बाद वह पकड़ा गया।