Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP police crack down on religious concealment and rape cases three henchmen Chhangur Baba arrested
धर्म छिपाकर शादी और दुष्कर्म में यूपी पुलिस एक और शिकंजा, छांगुर बाबा के तीन गुर्गे गिरफ्तार

धर्म छिपाकर शादी और दुष्कर्म में यूपी पुलिस एक और शिकंजा, छांगुर बाबा के तीन गुर्गे गिरफ्तार

संक्षेप: धर्म छिपाकर युवती से धोखाधड़ी कर शादी, दुष्कर्म करने, जबरन धर्म परिवर्तन एवं मारपीट कर अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने छांगुर बाबा के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है।

Fri, 7 Nov 2025 10:47 PMDinesh Rathour सहारनपुर
share Share
Follow Us on

धर्म छिपाकर युवती से धोखाधड़ी कर शादी, दुष्कर्म करने, जबरन धर्म परिवर्तन एवं मारपीट कर अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने छांगुर बाबा के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है। तीन आरोपियों के खिलाफ कर्नाटक की युवती ने तीन माह पहले मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों को देहात कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि 11 अगस्त 2025 को एक युवती ने वसीम पुत्र सलीम निवासी घान्नाखंडी के खिलाफ धर्म छिपाकर अपना नाम राजू राठौड़ बताते हुए उससे शादी करने, अश्लील वीडियो बनाकर ऑनलाइन पैसे वसूलने का आरोप लगाया था। इसी गांव के फरमान, सलमान, पीरु उर्फ वसीम के खिलाफ भी युवती ने दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने और आरोपी फरमान द्वारा जबरन मारपीट कर धर्म परिवर्तन करने को मजबूर करने के आरोप में देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मामले में सभी आरोपी फरार चल रहे थे। एसपी सिटी ने बताया कि देहात कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर फरमान पुत्र शौकत, सलमान पुत्र गुलजार व पीरु उर्फ वसीम पुत्र हसीन उर्फ यामीन निवासीगण घान्नाखंडी को उनके गांव से ही गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है।

कर्नाटक की युवती ने छांगुर बाबा के गुर्गों पर लगाया था आरोप

कर्नाटक की एक युवती ने सहारनपुर में आकर छांगुर बाबा और उसके गुर्गों पर रेप और धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर आरोपियों को अरेस्ट करने की मांग की थी। वहीं, लखनऊ में युवती का शुद्धिकरण कराया गया था।

नौकरी के नाम पर सउदी अरब बुलाया, आरोपी के चाचा ने दोस्तों संग किया रेप

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि थाना देहात कोतवाली में कर्नाटक से आई एक युवती ने 11 अगस्त 2025 को तहरीर दी थी। बताया था कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन का एजेंट सऊदी अरब में रहता है। उससे मुलाकात इंस्टाग्राम से हुई। बाबा का गुर्गा राजू राठौर बनकर बात करता था, फर्जी आईडी बना रखी थी। लेकिन उसका असली नाम वसीम है। नौकरी का झांसा देकर सऊदी अरब बुलाया। फिर करोड़पति शेखों से निकाह कराने का लालच दिया। वहां पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। राजू राठौर उर्फ वसीम के पूरे परिवार ने हिंदू बनकर फोन पर बात की। वापस आने पर उसके चाचा ने अपने दोस्तों के साथ गैंगरेप किया। अश्लील वीडियो भी बनाई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Saharanpur News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |