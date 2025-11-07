धर्म छिपाकर शादी और दुष्कर्म में यूपी पुलिस एक और शिकंजा, छांगुर बाबा के तीन गुर्गे गिरफ्तार

संक्षेप: धर्म छिपाकर युवती से धोखाधड़ी कर शादी, दुष्कर्म करने, जबरन धर्म परिवर्तन एवं मारपीट कर अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने छांगुर बाबा के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है।

धर्म छिपाकर युवती से धोखाधड़ी कर शादी, दुष्कर्म करने, जबरन धर्म परिवर्तन एवं मारपीट कर अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने छांगुर बाबा के तीन गुर्गों को गिरफ्तार किया है। तीन आरोपियों के खिलाफ कर्नाटक की युवती ने तीन माह पहले मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपियों को देहात कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि 11 अगस्त 2025 को एक युवती ने वसीम पुत्र सलीम निवासी घान्नाखंडी के खिलाफ धर्म छिपाकर अपना नाम राजू राठौड़ बताते हुए उससे शादी करने, अश्लील वीडियो बनाकर ऑनलाइन पैसे वसूलने का आरोप लगाया था। इसी गांव के फरमान, सलमान, पीरु उर्फ वसीम के खिलाफ भी युवती ने दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देने और आरोपी फरमान द्वारा जबरन मारपीट कर धर्म परिवर्तन करने को मजबूर करने के आरोप में देहात कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

इस मामले में सभी आरोपी फरार चल रहे थे। एसपी सिटी ने बताया कि देहात कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर फरमान पुत्र शौकत, सलमान पुत्र गुलजार व पीरु उर्फ वसीम पुत्र हसीन उर्फ यामीन निवासीगण घान्नाखंडी को उनके गांव से ही गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया है।

कर्नाटक की युवती ने छांगुर बाबा के गुर्गों पर लगाया था आरोप कर्नाटक की एक युवती ने सहारनपुर में आकर छांगुर बाबा और उसके गुर्गों पर रेप और धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाया था। पीड़िता ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर आरोपियों को अरेस्ट करने की मांग की थी। वहीं, लखनऊ में युवती का शुद्धिकरण कराया गया था।