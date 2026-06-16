जिस्म के सौदागरों पर यूपी पुलिस ने कसा शिकंजा, जब्त की प्रॉपर्टी; सेक्स रैकेट से की थी कमाई

गोरखपुर में जिस्म के सौदागरों पर शिकंजा और कसने लगा है। पुलिस ने अब उनकी संपत्ति जब्त करनी शुरू कर दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित अनिरुद्ध ओझा उर्फ सोखा की करीब 18 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है। पुलिस ने कहा है कि अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

UP Police Action : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने जिस्म के सौदागरों पर शिकंजा कस दिया है। शहर में हुक्का बार की आड़ में चल रहे देह व्यापार के बड़े नेटवर्क के खुलासे के बाद पुलिस अब गिरोह की अवैध संपत्तियों को जब्त करने में जुट गई है। इसी क्रम में गोरखपुर के रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित अनिरुद्ध ओझा उर्फ सोखा की करीब 18 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस का दावा है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई थी।

गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र में संचालित हुक्का बार और उससे जुड़े देह व्यापार के मामले के खुलासे के दौरान अनिरुद्ध ओझा का नाम सामने आया था। जांच में उसे गिरोह का सक्रिय सदस्य माना गया और बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरोह में शामिल किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर झंगहा थाना क्षेत्र के जोलहाबारी गांव स्थित उसकी चार कमरों वाली संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरोह के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इससे पहले इस मामले में होटल संचालक की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। अब गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों की चल-अचल संपत्तियों का भी ब्योरा जुटाया जा रहा है।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अनिरुद्ध ओझा पर पॉक्सो एक्ट, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह में शामिल कुल 14 आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई कर ऐसे नेटवर्क की आर्थिक कमर तोड़ी जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की संपत्तियों की भी जांच जारी है और अपराध से अर्जित संपत्ति मिलने पर आगे भी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।