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जिस्म के सौदागरों पर यूपी पुलिस ने कसा शिकंजा, जब्त की प्रॉपर्टी; सेक्स रैकेट से की थी कमाई

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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गोरखपुर में जिस्म के सौदागरों पर शिकंजा और कसने लगा है। पुलिस ने अब उनकी संपत्ति जब्त करनी शुरू कर दी है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित अनिरुद्ध ओझा उर्फ सोखा की करीब 18 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है। पुलिस ने कहा है कि अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जिस्म के सौदागरों पर यूपी पुलिस ने कसा शिकंजा, जब्त की प्रॉपर्टी; सेक्स रैकेट से की थी कमाई

UP Police Action : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने जिस्म के सौदागरों पर शिकंजा कस दिया है। शहर में हुक्का बार की आड़ में चल रहे देह व्यापार के बड़े नेटवर्क के खुलासे के बाद पुलिस अब गिरोह की अवैध संपत्तियों को जब्त करने में जुट गई है। इसी क्रम में गोरखपुर के रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपित अनिरुद्ध ओझा उर्फ सोखा की करीब 18 लाख रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। पुलिस का दावा है कि यह संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई थी।

गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र में संचालित हुक्का बार और उससे जुड़े देह व्यापार के मामले के खुलासे के दौरान अनिरुद्ध ओझा का नाम सामने आया था। जांच में उसे गिरोह का सक्रिय सदस्य माना गया और बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरोह में शामिल किया गया। जिलाधिकारी के आदेश पर झंगहा थाना क्षेत्र के जोलहाबारी गांव स्थित उसकी चार कमरों वाली संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक गिरोह के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इससे पहले इस मामले में होटल संचालक की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है। अब गिरोह से जुड़े अन्य आरोपितों की चल-अचल संपत्तियों का भी ब्योरा जुटाया जा रहा है।

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पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अनिरुद्ध ओझा पर पॉक्सो एक्ट, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरोह में शामिल कुल 14 आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का मानना है कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई कर ऐसे नेटवर्क की आर्थिक कमर तोड़ी जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की संपत्तियों की भी जांच जारी है और अपराध से अर्जित संपत्ति मिलने पर आगे भी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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गैंगस्टर अनुराग सिंह की छह करोड़ की है संपत्ति हो चुकी है जब्त

शाहपुर में गीता वाटिका के पास स्थित फ्लाई इन होटल-2 के मालिक अनुराग सिंह की छह करोड़ की सम्पत्ति पहले ही पुलिस जब्त करा चुकी है। 10 जनवरी को पुलिस टीम ने उसके होटल और हुक्का बार में छापा मारा था। इस मामले में तीन नाबालिग लड़कियों ने गैंग रेप का केस दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में आरोपियों का एक बड़ा गिरोह सामने आया था, जिसके बाद 14 लोगों पर 2025 में गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। इसमें गैंग लीडर अनिरुद्ध ओझा बनाया गया, जबकि सदस्य के रूप में प्रियांशु जायसवाल,अनुराग सिंह,राजन उर्फ वशीम अहमद,विमल विश्वकर्मा,मुस्कान उर्फ माला पासवान,श्रेय शुक्ला,नंदनी उर्फ परी,अजय सिंह,अनुराग त्रिपाठी,संजीत कुमार जायसवाल,आकाश गुप्ता,गौरव कुमार कशौधन का नाम सामने आया।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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