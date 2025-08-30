UP Police Constable's wife grabbed B.Ed scholarship by fraud, case यूपी पुलिस में तैनात सिपाही की पत्नी ने फर्जीवाड़ा कर हड़पी बीएड की छात्रवृत्ति, मुकदमा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी पुलिस में तैनात सिपाही की पत्नी ने फर्जीवाड़ा कर हड़पी बीएड की छात्रवृत्ति, मुकदमा

यूपी पुलिस में तैनात सिपाही की पत्नी ने फर्जीवाड़ा कर हड़पी बीएड की छात्रवृत्ति, मुकदमा

यूपी पुलिस में तैनात सिपाही की पत्नी ने फर्जी दस्तावेज लगाकर बीएड की छात्रवृत्ति हड़प ली। शिकायत के बाद ऐक्शन शुरू हो गया है। मेरठ कोतवाली में  इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 10:33 AM
यूपी पुलिस में तैनात सिपाही की पत्नी ने फर्जीवाड़ा कर हड़पी बीएड की छात्रवृत्ति, मुकदमा

यूपी पुलिस में तैनात सिपाही की पत्नी ने फर्जी दस्तावेज लगाकर बीएड की छात्रवृत्ति हड़प ली। इस संबंध में शिकायत की गई और साक्ष्य भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और पुलिस को उपलब्ध कराए गए। साक्ष्य आधार पर शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद मेरठ कोतवाली में सिपाही की पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

शास्त्रीनगर निवासी एडवोकेट मोहम्मद शाहिद ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और एसएसपी मेरठ को एक शिकायत भेजी। आरोप लगाया कि नंगलाताशी कंकरखेड़ा निवासी रेशमा सैफी ने वर्ष 2022 में मेरठ के ही इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में बीएड में एडमिशन लिया था। रिकॉर्ड के अनुसार 21 नवंबर 2022 को एडमिशन लिया। 15 सितंबर 2022 को रेशमा का निकाह मोहम्मद आरिफ निवासी खेड़ी-सराय थाना मीरापुर मुजफ्फरनगर के साथ हो चुका था। मोहम्मद आरिफ यूपी पुलिस में कांस्टेबल है और कानपुर में तैनाती है।

बताया कि रेशमा ने बीएड करने के दौरान कुल मिलाकर 70 हजार रुपये की छात्रवृत्ति ली थी, जिसके लिए पिता के आय प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया। नियमानुसार शादी होने के बाद पति के आय प्रमाण पत्र के अनुसार ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया जाना था। ऐसे में रेशमा ने अपनी शादी की बात छिपाते हुए सरकार से धोखाधड़ी कर पिता के आय प्रमाण पत्र के द्वारा छात्रवृत्ति की रकम हड़पी। एडवोकेट मोहम्मद शाहिद की ओर से रेशमा के शादी के तमाम दस्तावेज भी शिकायत के साथ लगाए गए। इन्हीं दस्तावेज के सत्यापन के बाद साफ हो गया कि गलत तरीके से छात्रवृत्ति हासिल की गई है। ऐसे में एडवोकेट मोहम्मद शाहिद की तहरीर पर कोतवाली में रेशमा के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज के उपयोग करने का मुकदमा दर्ज किया गया है।

