यूपी पुलिस में तैनात सिपाही की पत्नी ने फर्जीवाड़ा कर हड़पी बीएड की छात्रवृत्ति, मुकदमा

यूपी पुलिस में तैनात सिपाही की पत्नी ने फर्जी दस्तावेज लगाकर बीएड की छात्रवृत्ति हड़प ली। शिकायत के बाद ऐक्शन शुरू हो गया है। मेरठ कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

यूपी पुलिस में तैनात सिपाही की पत्नी ने फर्जी दस्तावेज लगाकर बीएड की छात्रवृत्ति हड़प ली। इस संबंध में शिकायत की गई और साक्ष्य भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और पुलिस को उपलब्ध कराए गए। साक्ष्य आधार पर शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद मेरठ कोतवाली में सिपाही की पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

शास्त्रीनगर निवासी एडवोकेट मोहम्मद शाहिद ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और एसएसपी मेरठ को एक शिकायत भेजी। आरोप लगाया कि नंगलाताशी कंकरखेड़ा निवासी रेशमा सैफी ने वर्ष 2022 में मेरठ के ही इस्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज में बीएड में एडमिशन लिया था। रिकॉर्ड के अनुसार 21 नवंबर 2022 को एडमिशन लिया। 15 सितंबर 2022 को रेशमा का निकाह मोहम्मद आरिफ निवासी खेड़ी-सराय थाना मीरापुर मुजफ्फरनगर के साथ हो चुका था। मोहम्मद आरिफ यूपी पुलिस में कांस्टेबल है और कानपुर में तैनाती है।