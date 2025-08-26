गोद में दुधमुंही बच्ची लिए सिपाही की पत्नी पहुंची एसपी ऑफिस खोल दी पति की पोल

यूपी के सुलतानपुर जिले में पीआरबी में तैनात एक सिपाही की पत्नी अपने पति पर दूसरी महिला के साथ रहने का आरोप लगाते हुए शिकायत लेकर दुधमुंही बच्ची के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच गई। मह नजरंदाज किए जाने के बाद महिला ने ड्रामा शुरू कर दिया। बच्ची के साथ एसपी कार्यालय में ही खुदकुशी का प्रयास किया। उधर पुलिस उपाधीक्षक नगर प्रशांत कुमार सिंह ने कहा कि सिपाही व उनकी पत्नी की काउंसिलिंग कराई जा रही है।

जनपद में पीआरबी सेवा में तैनात एक सिपाही की पत्नी अपनी दुधमुंही बच्ची के साथ पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के कार्यालय में पहुंच गई। जहां पर महिला ने अपने पति पर दूसरी महिला साथ रखने का आरोप लगाया। मामला पुलिस विभाग के जुड़ा होने के कारण सिपाही की पत्नी को नजरंदाज कर दिया गया। इसके बाद महिला ने अपनी बच्ची के साथ ड्रामा शुरू कर दिया। महिला ने एसपी कार्यालय परिसर में स्थित नीम के पेड़ से खुदकुशी करने का प्रयास किया। परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बीच-बचाव किया। इसके बाद महिला थानाध्यक्ष हंसमती को बुलाया गया। महिला थानाध्यक्ष के साथ सिपाही की पत्नी को उसके पति के आवास पर भेजा गया। जहां पर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर काउंसिलिंग शुरू कराई गई।