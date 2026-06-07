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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए तीन दिन स्पेशल ट्रेन, 17 शहरों के बीच चलेंगी बस

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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यूपी में तीन दिन परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। 8, 9 और 10 जून को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। 52,400 परीक्षार्थी बरेली में परीक्षा देने आएंगे। बरेली और मुरादाबाद के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं, 17 शहरों के लिए बसें भी बढ़ाई गई हैं।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए तीन दिन स्पेशल ट्रेन, 17 शहरों के बीच चलेंगी बस

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते रेलवे तीन दिन परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। मुरादाबाद डिवीजन ने ट्रेनों के संचालन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुरादाबाद, हरिद्वार, बरेली से परीक्षा स्पेशल चलेंगी। संबंधित स्टेशनों को ट्रेनों के रैक की व्यवस्था करा दी गई है। जिससे परीक्षार्थियों के आवागमन में कोई असुविधा न हो। वहीं परिवहन निगम ने भी अलग-अलग रूटों पर बसों फेरे बढ़ाने के साथ 20-20 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है।

रेलवे की यह है तैयारी

उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल और इज्जतनगर रेल मंडल ने परीक्षा को लेकर स्पेशल ट्रेनें चलानें की तैयारी की है। जंक्शन पर दो रैक आ गई हैं। जो हरदोई-लखनऊ को चलेंगी। एक स्पेशल हरिद्वार और एक मुरादाबाद से बरेली होकर लखनऊ और सीतापुर मार्ग को चलेगी। वहीं आरपीएफ-जीआरपी की पांच संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। जिससे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पहले दिन आगरा की ओर के अधिक परीक्षार्थी होंगे, इसलिए इज्ज्तनगर रेल मंडल भी कासगंज और मथुरा को परीक्षा स्पेशल चलाएगा। बरेली जंक्शन स्टेशन अधीक्षक भानु प्रताप सिंह का कहना है, भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है।

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चलेंगी अतिरिक्त बसें, बढ़ेंगे फेरे

परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। पहले दिन आगरा साइड के अधिक अभ्यर्थी होंगे। बरेली से आगरा को हर 15 से 20 मिनट में बस हैं। कुछ बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। बरेली-लखनऊ, बरेली-हरदोई, बरेली-पीलीभीत, बरेली, बदायूं, बरेली-फर्रखाबाद-कानपुर, बरेली-दिल्ली, बरेली-हरदोई मार्ग पर बसों के फेरे बढ़ा जाएंगे। इसके लिये चालक-परिचालकों की परीक्षा तक छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।

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परीक्षार्थियों के लिए 17 शहरों के बीच 125 बसें कल से चलेंगी

लखनऊ में तीन दिवसीय पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में 1.35 लाख अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भेजे गए हैं। ऐसी स्थिति में लगभग दो लाख लोगों के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में परीक्षा से जुड़े विभागों की बैठक की गई, जिसमें रोडवेज बसों की अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने, रेलवे स्टेशन व बस अड्डे पर हेल्पडेस्क बनाने और परीक्षा केंद्रों तक सिटी बसों की सेवाएं चलाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा में यूपी के 17 जिलों से 1,35,936 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए125 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। बसों का संचालन आलमबाग बस अड्डे से होगा।

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ट्रेन के कोच की तरह बसों में भी लिखा होगा बस कहां जाएगी

ट्रेन के डिब्बे के तर्ज पर अब रोडवेज बसों पर भी लिखा होगा यह बस कहां जाएगी। क्योंकि यात्री पूछते है कि बस कब और कहां जाएगी? बसों में स्थान के नाम का बोर्ड नहीं होने से यात्री भटकते है, पूछताछ काउंटर पर आते है। यह बस कहां जाएगी, स्थान के नाम की पट्टिका लगाई जाए। यह दिशा निर्देश शनिवार को सप्रू मार्ग स्थित परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में लखनऊ क्षेत्र के सभी नौ डिपो के अफसरों के साथ बैठक में नवनियुक्त क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने कहीं।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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