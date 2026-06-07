यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए तीन दिन स्पेशल ट्रेन, 17 शहरों के बीच चलेंगी बस

यूपी में तीन दिन परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। 8, 9 और 10 जून को यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। 52,400 परीक्षार्थी बरेली में परीक्षा देने आएंगे। बरेली और मुरादाबाद के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं, 17 शहरों के लिए बसें भी बढ़ाई गई हैं।

यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते रेलवे तीन दिन परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। मुरादाबाद डिवीजन ने ट्रेनों के संचालन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुरादाबाद, हरिद्वार, बरेली से परीक्षा स्पेशल चलेंगी। संबंधित स्टेशनों को ट्रेनों के रैक की व्यवस्था करा दी गई है। जिससे परीक्षार्थियों के आवागमन में कोई असुविधा न हो। वहीं परिवहन निगम ने भी अलग-अलग रूटों पर बसों फेरे बढ़ाने के साथ 20-20 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है।

रेलवे की यह है तैयारी उत्तर रेलवे मुरादाबाद रेल मंडल और इज्जतनगर रेल मंडल ने परीक्षा को लेकर स्पेशल ट्रेनें चलानें की तैयारी की है। जंक्शन पर दो रैक आ गई हैं। जो हरदोई-लखनऊ को चलेंगी। एक स्पेशल हरिद्वार और एक मुरादाबाद से बरेली होकर लखनऊ और सीतापुर मार्ग को चलेगी। वहीं आरपीएफ-जीआरपी की पांच संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। जिससे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पहले दिन आगरा की ओर के अधिक परीक्षार्थी होंगे, इसलिए इज्ज्तनगर रेल मंडल भी कासगंज और मथुरा को परीक्षा स्पेशल चलाएगा। बरेली जंक्शन स्टेशन अधीक्षक भानु प्रताप सिंह का कहना है, भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है।

चलेंगी अतिरिक्त बसें, बढ़ेंगे फेरे परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। पहले दिन आगरा साइड के अधिक अभ्यर्थी होंगे। बरेली से आगरा को हर 15 से 20 मिनट में बस हैं। कुछ बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। बरेली-लखनऊ, बरेली-हरदोई, बरेली-पीलीभीत, बरेली, बदायूं, बरेली-फर्रखाबाद-कानपुर, बरेली-दिल्ली, बरेली-हरदोई मार्ग पर बसों के फेरे बढ़ा जाएंगे। इसके लिये चालक-परिचालकों की परीक्षा तक छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं।

परीक्षार्थियों के लिए 17 शहरों के बीच 125 बसें कल से चलेंगी लखनऊ में तीन दिवसीय पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में 1.35 लाख अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र भेजे गए हैं। ऐसी स्थिति में लगभग दो लाख लोगों के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में परीक्षा से जुड़े विभागों की बैठक की गई, जिसमें रोडवेज बसों की अतिरिक्त सेवाएं शुरू करने, रेलवे स्टेशन व बस अड्डे पर हेल्पडेस्क बनाने और परीक्षा केंद्रों तक सिटी बसों की सेवाएं चलाने के निर्देश दिए हैं। परीक्षा में यूपी के 17 जिलों से 1,35,936 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए125 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। बसों का संचालन आलमबाग बस अड्डे से होगा।