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यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए तीन दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें रूट और शेड्यूल

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, गोंडा
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आठ से 10 जून तक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन होगा। इसके चलते रेलवे प्रशासन ने विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन गोरखपुर से लखनऊ के लिए होगी और यूपी के अन्य शहरों से होकर गुजरेगी।

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए तीन दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें रूट और शेड्यूल

रेलवे प्रशासन ने आगामी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आठ से 10 जून तक विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु 05031/05032 गोरखपुर-लखनऊ जं.-गोरखपुर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल गोंडा से होकर गुजरेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि 05031 गोरखपुर-लखनऊ जं. परीक्षा विशेष गाड़ी 08 से 10 जून तक गोरखपुर से 00.30 बजे प्रस्थान कर खलीलाबाद से 01.10 बजे, बस्ती से 01.38 बजे, बभनान से 02.03 बजे, मनकापुर से 02.35 बजे, गोंडा से 03.10 बजे, करनैल गंज से 03.38 बजे, बाराबंकी से 04.52 बजे तथा बादशाहनगर से 05.33 बजे छूटकर लखनऊ जं. 06.40 बजे पहुंचेगी।

वापसी यात्रा में 05032 लखनऊ जं.-गोरखपुर परीक्षा विशेष गाड़ी 08 से 10 जून तक लखनऊ जं. से 18.15 बजे प्रस्थान कर बादशाहनगर से 18.48 बजे, बाराबंकी से 19.32 बजे, करनैलगंज से 20.30 बजे, गोंडा से 21.00 बजे, मनकापुर से 21.26 बजे, बभनान से 22.02 बजे, बस्ती से 22.33 बजे तथा खलीलाबाद से 23.00 बजे छूटकर गोरखपुर 23.55 बजे पहुंचेगी। इस गाड़ी में सामान्य द्वितीय श्रेणी के दस और एसएलआरडी के 02 कोच लगेगें।

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अतिरिक्त कोच लगने से यात्रियों को मिलेगी राहत

गर्मी की छुट्टियों, बढ़ी हुई यात्री भीड़ और परीक्षा को देखते हुए उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाने का निर्णय लिया है। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी और प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को भी राहत मिलेगी। विभिन्न ट्रेनों में एक-एक अतिरिक्त स्लीपर कोच अस्थायी रूप से जोड़ा जाएगा।

इनमें आनंद हार टर्मिनल–जयनगर (04008/04007), दिल्ली–मऊ/मधुबनी मार्ग की ट्रेनें (14207/14208), अयोध्या कैंट–दिल्ली (14205/14206), वाराणसी–बरेली एक्सप्रेस (14235/14236) तथा आनंद विहार टर्मिनल–गाजीपुर सिटी (22420/22419) शामिल हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जून माह में अवकाश और त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए यह व्यवस्था की है। अतिरिक्त कोच लगने से यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी तथा भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी।

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कटिहार-अमृतसर स्पेशल 15 से

यात्रियों की सुविधा के लिए 05736/05735 कटिहार-अमृतसर वाया गोरखपुर स्पेशल का संचलन तीन अतिरिक्त फेरों के लिए किया जाएगा। यह जानकारी सुमित कुमार ने दी है। 05736 कटिहार-अमृतसर स्पेशल 15, 22 एवं 29 जुलाई को कटिहार से रात 9 बजे प्रस्थान अगले दिन 11:10 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यहां से प्रस्थान कर अगले दिन 9:45 बजे अमृतसर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में, 05735 अमृतसर-कटिहार स्पेशल 17, 24 एवं 31 जुलाई को अमृतसर से दोपहर 1:25 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 8:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यहां से प्रस्थान कर देर रात 11:45 बजे ललितग्राम पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 15 कोच लगाए जाएंगे।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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