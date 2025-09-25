यूपी पुलिस के सिपाही ने फिरौती के लिए छात्र को अगवा किया, तीन गिरफ्तार

सिपाही ने दो साथियों संग मिलकर 22 सितंबर की रात छात्र का अपहरण कर लिया। छात्र को मुक्त करने के एवज में पहले 20 लाख की फिरौती मांगी। बाद में पांच लाख लेकर छोड़ने को तैयार हो गया। न्यू आगरा पुलिस ने मंगलवार रात छात्र को मुक्त कराया और सिपाही, उसके दो साथियों को धर दबोचा।

सिपाही ने दो साथियों संग मिलकर 22 सितंबर की रात छात्र का अपहरण कर लिया। छात्र को मुक्त करने के एवज में पहले 20 लाख की फिरौती मांगी। बाद में पांच लाख लेकर छोड़ने को तैयार हो गया। न्यू आगरा पुलिस ने मंगलवार रात छात्र को मुक्त कराया और सिपाही, उसके दो साथियों को धर दबोचा। सिपाही सैंया थाने में तैनात है। गैर हाजिर चल रहा था।

गांव रामपुर चंद्रसैनी, बाह निवासी 23 वर्षीय हर्षवर्धन शहर में नगला बूढ़ी (न्यू आगरा) में भाई के साथ किराए पर रहता है। एसएससी की तैयारी कर रहा है। मूलत: अलीगढ़ निवासी सिपाही मोनू तालान व उसके साथी राहुल और राजकुमार (अलीगढ़) न्यू आगरा की इंजीनियरिंग कॉलोनी में किराए पर रहते हैं। राहुल और राजकुमार भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने मोनू को बताया हर्षवर्धन के पास हाल ही में बहुत रुपये आए हैं। तीनों ने उसके अपहरण की साजिश रची। कारगिल चौराहे से कार से उसका अपहरण कर लिया।

अपहृत के भाई से मांगे 20 लाख सिपाही ने दो साथियों के साथ मिलकर 22 सितंबर की रात कारगिल चौराहा (सिकंदरा) के पास से छात्र हर्षवर्धन को कार में उठा लिया। सिपाही मोनू तालान ने कार चलाई। उसके साथियों ने पिछली सीट पर हर्षवर्धन को बंधक बना लिया। रातभर उसे कार में लेकर इधर-उधर घूमते रहे। उसके भाई को फोन करके बीस लाख रुपये की फिरौती मांगी। मोनू ने उसे पुलिसिया अंदाज में धमकाते हुए कहा कि रुपये नहीं देने पर उसके भाई को जेल भेज देगा। फिरौती की रकम को लेकर उनके बीच मोलभाव हुआ। अपहरणकर्ता पांच लाख रुपये लेकर पकड़ छोड़ने के लिए तैयार हो गए।

मंगलवार की शाम हर्षवर्धन के भाई ने न्यू आगरा पुलिस से संपर्क किया। पुलिस हरकत में आई। सर्विलांस की मदद से आरोपियों का पता लगाया। पोइया घाट के पास घेराबंदी करके उन्हें दबोच लिया और अपहृत हर्षवर्धन को मुक्त कराया। वह भयभीत था। उसके साथ मारपीट की गई थी और खाना तक नहीं दिया गया था। उससे कहा गया था कि फिरौती की रकम नहीं मिली तो जेल जाएगा या फिर यमुना में मारकर बहा देंगे। पुलिस ने सिपाही सहित तीनों आरोपियों के खिलाफ फिरौती के लिए अपहरण की धारा के तहत मुकदमा लिखा है। तीनों आरोपियों को बुधवार को जेल भेज दिया गया।