गुजराती कंपनी के दो करोड़ की लूट में शामिल यूपी पुलिस का सिपाही बर्खास्त, 3 दिन में ही उतरी वर्दी

गुजराती कंपनी की वैन से दो करोड़ रुपए की लूट में शामिल यूपी पुलिस के सिपाही बर्खास्त कर दिया गया है। गिरफ्तारी के तीन दिन के अंदरी ही अधिकारियों ने सख्त एक्शन लेते हुए सिपाही की वर्दी उतरवा दी है। जांच में दो सिपाहियों के शामिल होने का पता चला था। दूसरे की तलाश हो रही है।

यूपी के फिरोजाबाद में हुई दो करोड़ की लूट में शामिल आगरा के मुख्य आरक्षी मनोज को बुधवार को डीसीपी मुख्यालय सैयद अली अब्बास ने बर्खास्त कर दिया। वह वर्ष 2006 में पुलिस में भर्ती हुआ था। फिरोजाबाद पुलिस ने उसे पकड़ा तो लूट की रकम में से हिस्से में आए पांच लाख रुपये उसके पास से बरामद हुए। मनोज को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीसीपी मुख्यालय ने तत्काल बर्खास्त किया है। विभागीय जांच के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई में लंबा समय लगता है।

फिरोजाबाद में दो करोड़ की लूट में जीआरपी आगरा में तैनात मुख्य आरक्षी अंकुर प्रताप और आगरा पुलिस लाइन में तैनात मुख्य आरक्षी मनोज शामिल थे। अंकुर प्रताप पहले आगरा सिविल पुलिस में तैनात रहा है। दो माह पहले ही स्थानांतरण पर जीआरपी गया था। आरोपित मनोज 29 सितंबर से गैर हाजिर चल रहा था। जुलाई 2025 तक वह ट्रांसयमुना थाने में तैनात रहा था। एक घटना में उसे निलंबित किया गया था। उसके बाद से पुलिस लाइन में तैनात था।

ट्रांसयमुना इलाके में दबिश के दौरान एक महिला छत से गिर गई थी। दबिश बिना थानाध्यक्ष को बताए दी गई थी। चार पुलिस कर्मियों ने एक मकान खाली कराने का ठेका लिया था। इस मामले में विभागीय जांच चल रही थी। बहाल होने के बाद भी मनोज नहीं सुधरा। इस बार उसने बदमाशों के साथ मिलकर बड़ी वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने डीसीपी पूर्वी/मुख्यालय सैयद अली अब्बास को निर्देश दिए कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाए। डीसीपी पूर्वी ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपित मुख्य आरक्षी मनोज को बर्खास्त कर दिया। इतना ही नहीं पुलिस लाइन में सख्ती बढ़ा दी गई है। पुलिस लाइन में तैनात पुलिस कर्मियों को बताया गया है कि किसी घटना में शामिल निकले तो सिर्फ जेल नहीं जाएंगे। नौकरी भी चली जाएगी। बर्खास्तगी की कार्रवाई के लिए लंबी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। तत्काल बर्खास्त किया जाएगा।