जुबान खोली तो बर्बाद कर दूंगा... सिपाही ने खुद को कुंवारा बताकर दूसरा निकाह किया, मुकदमा दर्ज

पहली शादी की जानकारी के बाद युवती ने विरोध करना शुरू किया तो आरोपी सिपाही ने वर्दी का डर दिखाकर कहा कि अगर तुमने जुबान खोली तो मैं तुम्हे बर्बाद कर दूंगा। यदि तुम चुप रहीं तो दूसरी पत्नी का दर्ज दूंगा। इसके बाद अलग घर लेकर दूंगा।

रामपुर के गंज थाने में तैनात एक सिपाही ने खुद को अविवाहित बताकर युवती से दूसरा निकाह कर उसका शीरीरिक शोषण किया। इस बीच युवती गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करा दिया। बाद में आरोपी ने साथ रखने से इंकार कर दिया। परेशान होकर रविवार को शामली थाने पहुंची युवती ने आरोपी पति,उसके पिता और पहली पत्नी समेत नौ लोगों पर केस दर्ज कराया है। शामली की एक कॉलोनी निवासी युवती ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर कहा था कि उसकी करीब दो वर्ष पहले सोशल मिडिया के माध्यम से रामपुर के गंज थाने में तैनात सिपाही जुवैर त्यागी से दोस्ती हुई थी। उसने खुद को अविवाहित बताया था। दोनों के बीच बातें शुरू हो गईं। सिपाही ने शादी करने का भरोसा दिया।

शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस बीच वह गर्भवती हो गई, मगर बाद में आरोपी सिपाही ने शादी करने से इंकार कर दिया। युवती के विरोध करने पर उसने निकाह किया, मगर साथ रखने से इंकार करता रहा। युवती को बाद में पता चला कि सिपाही पहले से शादीशुदा है तो उसके होश उड़ गए। पीड़िता परेशान होकर एसपी शामली के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। जिस पर शामली महिला थाने में आरोपी पति जुबैर त्यागी, पिता कारी अजमत इलाही, पहली पत्नी रेशमा, आकील प्रधान, शमीम प्रधान,दानिश,अकरम और दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कील प्रधान,शमीम प्रधान,दानिश,अकरम और दो अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ

जुबान खोली तो बर्बाद कर दूंगा... पहली शादी की जानकारी के बाद युवती ने विरोध करना शुरू किया तो सामने आया था कि एक युवती पहले ही सिपाही के चक्कर में आत्मादहा कर चुकी है और अन्य युवतियों से भी इसके संबंध हैं। आरोपी सिपाही ने वर्दी का डर दिखाकर कहा कि अगर तुमने जुबान खोली तो मैं तुम्हे बर्बाद कर दूंगा। यदि तुम चुप रहीं तो दूसरी पत्नी का दर्ज दूंगा। इसके बाद अलग घर लेकर दूंगा।

रामपुर पुलिस ने नहीं किया था केस दर्ज युवती ने केस दर्ज कराते हुए कहा है कि उसने एक शिकायत पत्र दिया था,जिसमें उसका पक्ष बिना सुने ही निस्तारित कर दिया था। इसके बाद वह 25 दिसंबर को रामपुर आई थी। यहां एसपी ऑफिस गई तो वहां से महिला थाना भेजा गया था। महिला थाने से फोन कर जुवैर को बुलाया गया था मगर उसने आने से मना कर दिया था। जिसके बाद पीड़िता डीआईजी ऑफिस मुरादाबाद गई थी,जहां पर डीआईजी ने एसपी रामपुर को जांच के आदेश दिए थे।

सिपाही ने पिता से भी कराई थी पीड़िता की बात युवती ने आरोप लगाया कि सिपाही ने एक दिन फोन पर अपने पिता कारी अजमत इलाही से भी बात कराई थी। उसके पिता ने कहा था कि वह अपने बेटे की शादी उसके साथ ही करा देगा, जिस पर युवती निश्चिंत हो गई।

17 अक्तूबर 2024 को किया निकाह युवती ने आरोप लगाया कि 17 अक्तूबर को आरोपी शामली आया था और निकाह की बात की, जिस पर उसने शामली में निकाह कर लिया। बाद में कुछ दिन बाद ले जाने की बात कहकर ड्यूटी पर चला गया। मगर बाद में युवती को शक हुआ तो उसने गांव के ग्राम प्रधान से संपर्क किया तब जानकारी हुई कि आरोपी सिपाही पहले से ही विवाहित है।