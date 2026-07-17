यूपी पुलिस का कुकर्मी सिपाही गिरफ्तार, खंडहर में लड़के के साथ किया गंदा काम

अमरोहा में निलंबित चल रहे सिपाही को 13 साल के बच्चे से कुकर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खंडहर में कुछ दिन पहले उसने बच्चे के साथ गंदा काम किया था। अनुराग तोमर वर्ष 2015 में यूपी पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती हुआ था।

अमरोहा के आदमपुर थाने से बिना बताए गैर हाजिर रहने के आरोप में निलंबित चल रहे सिपाही ने बालक से कुकर्म किया। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस ने आनन-फानन में रहरा थाने में मुकदमा दर्ज कर आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। मामले से पुलिस की खासी किरकिरी हो रही है। रहरा थाने के एसएसआई संदीप पंवार ने बताया कि आरोपी सिपाही अनुराग तोमर जनपद बागपत के बड़ौत थाना क्षेत्र के गांव बढौली का रहने वाला है। उसकी महिला कांस्टेबल पत्नी की तैनाती रहरा थाने में है, जिसके चलते सिपाही रहरा आता-जाता रहता था। रहरा क्षेत्र में करीब 15 दिन पूर्व उसने खंड़हर में 13 वर्षीय बालक से कुकर्म किया। मामले से जुड़ा वीडियो भी वायरल हुआ है। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।

बच्चे की मां की तहरीर पर सिपाही की गिरफ्तारी वायरल वीडियो में पीड़ित और अन्य बालक पास खड़ा दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने दूर से मोबाइल के द्वारा वीडियो तैयार किया। बाद में यह वीडियो पीड़ित बालक के परिजनों को दिखाया गया। एसएसआई ने बताया कि पीड़ित बालक की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सिपाही अनुराग तोमर के खिलाफ संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। अनुराग तोमर वर्ष 2015 में यूपी पुलिस में सिपाही पद पर भर्ती हुआ था। बाद में उसने यूपी पुलिस की महिला सिपाही से प्रेम विवाह किया। सिपाही पर तीन बच्चे भी हैं। कुछ समय पहले तक अनुराग की तैनाती आदमपुर थाने में थी। यहां से वह बिना अवकाश गैर हाजिर हो गया। लिहाजा एसपी ने उसे निलंबित कर दिया था।