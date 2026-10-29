यूपी पुलिस ने सभी एक्सप्रेसवे पर चलाया ऑपरेशन सेफ स्पीड, चेकिंग के दौरान काटे गए 6,777 चालान
यूपी के सभी एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने सेफ स्पीड के तहत विशेष अभियान चलाया। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर चलाए गए इस अभियनान के तहत पुलिस ने 6777 चालान काटे हैं।
लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी पुलिस ने मौसम बदलने के साथ तेज रफ्तार वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगने की पहल की है। डीजीपी राजीव कृष्ण के निर्देश पर सभी एक्सप्रेसवे पर ऑपरेशन सेफ स्पीड के तहत विशेष चेकिंग की जा रही है। चिन्हित स्थानों पर इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहनों की निगरानी के साथ ही ओवर स्पीडिंग पर चालान किए जा रहे हैं।
एडीजी यातायात ए.सतीश गणेश के अनुसार ऑपरेशन सेफ स्पीड के प्रथम चरण में 26 अक्तूबर को तथा द्वितीय चरण में दिनांक 28 अक्तूबर को सभी एक्सप्रेसवे पर एक साथ विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। दोनों चरणों में कुल 6,777 चालान किए गए तथा ₹1.38 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया। एडीजी ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर सर्वाधिक 3,116 चालान किए गए। इसके अलावा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर 1289, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर 537, गंगा एक्सप्रेसवे पर 553, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर 497, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 348, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 214, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 103, गोरखपुर-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे पर 90 और कानपुर-वाराणसी हाईवे पर 30 चालान किए गए।
कौशांबी में ओवर स्पीडिंग पर 368 वाहनों का ई-चालान
वहीं कौशांबी में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिले की पुलिस ने ऑपरेशन सेफ स्पीड के तहत विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 368 वाहनों का ई-चालान किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत के निर्देशन में क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों ने प्रमुख मार्गों व दुर्घटना संभावित स्थलों पर वाहनों की जांच की। अभियान में निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर नजर रखी गई। वहीं, पिकअप और ट्रैक्टर जैसे मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से सवारी बैठाकर ले जाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने एवं तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाने के प्रति जागरूक किया।
भदोही में 427 वाहनों का चालान
इसी तरह भदोही में पुलिस ने 17 लोगों को शांति भंग की आशंका में पाबंद किया। यातायात पुलिस ने नियमों के अनदेखी के आरोपों में 260 दो पहिया तथा 167 चार पहिया सहित कुल 427 वाहनों का चालान किया। साथ ही छह लाख छब्बीस हजार पांच सौ रूपये का समन किया गया। गोपीगंज पुलिस ने थाना परिसर से चार, कोइरौना ने हरिरामपुर से एक, चौरी ने ब्रह्मा आश्रम से दो, औराई ने बाबूसराय से पांच, घोसिया से तीन, महराजगंज से दो लोगों के साथ ही कुल 17 लोगों को शांति भंग की आशंका में पाबंद किया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।