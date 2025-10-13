Hindustan Hindi News
नाबालिग बच्चियों की करा दी शादी, यूपी पुलिस ने बचाया, 9 नामजद-कई अज्ञात के खिलाफ केस

यूपी के गजरौला के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने अलग-अलग गांवों में दो लड़कियों की शादी कराने के आरोप में नौ नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। दोनों नाबालिगों को बचा लिया गया है।

Srishti Kunj संवाददाता, पीलीभीतMon, 13 Oct 2025 11:10 AM
यूपी के गजरौला के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने अलग-अलग गांवों में दो लड़कियों की शादी कराने के आरोप में नौ नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं। दोनों नाबालिगों को बचा लिया गया है। एक लड़की को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष बयान के लिए पीलीभीत स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) में रखा गया है, जबकि दूसरी लड़की को उसके माता-पिता को सौंप दिया गया है।

यूपी के पीलीभीत में थाना गजरौला में तैनात एसएसआई मोहम्मद आरिफ ने थाना गजरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों ही एफआईआर में नाबालिग लड़कियों के माता-पिता पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया था कि थानाक्षेत्र के ग्राम मकतूल निवासी प्रमोद कुमार की ओर से 12 जून 2025 को थाना गजरौला में तहरीर देकर सूचना दी गई थी कि उसने अपनी पुत्री सुधा की शादी बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खननका निवासी मनोज कुमार पुत्र श्रीकृष्ण के साथ आठ जून 2025 को की थी। उसकी पुत्री को बरेली के थाना क्योलड़िया के ग्राम सिठौरा निवासी सोनू उर्फ सुनील बहला-फुसलाकर ले गया है।

मुकदमे की विवेचना के दौरान जब उन्होंने उसकी पुत्री के शैक्षिक प्रमाणपत्र प्राप्त किए तो उसकी पुत्री की जन्मतिथि 12 जुलाई 2009 पाई गई। जिस पर संबधित मुकदमे में पॉक्सो की धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर न्यायालय में पेश किया गया।

कोर्ट के आदेश पर किशोरी को परिजनों के सुपूर्द कर दिया गया। यह भी पाया गया कि प्रमोद कुमार ने अपनी नाबालिग पुत्री की शादी की थी। इस संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी को कार्रवाई के लिए रिपोर्ट दी गई थी। जिस पर प्रमोद कुमार, गोदावरी, मनोज कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

दूसरे मामले में, 16 वर्षीय एक लड़की की शादी 12 जून को खानका गांव के मनोज कुमार से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद, लड़की अपने प्रेमी, बरेली के सुनील कुमार के साथ भाग गई। लड़की के पिता की लिखित शिकायत के बाद, पुलिस ने सुनील और अन्य के खिलाफ बीएनएस धारा 87 (18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नुकसान पहुँचाना) के तहत एक अलग प्राथमिकी दर्ज की। बाद में पुलिस ने इस प्राथमिकी में पोक्सो अधिनियम की धाराएँ भी जोड़ दीं।

पुलिस ने 14 जुलाई को लड़की को बचाया और सीडब्ल्यूसी द्वारा उसके बयान दर्ज करने के बाद, उसे उसके माता-पिता को सौंप दिया गया। शिकायतकर्ता मोहम्मद आरिफ ने कहा कि लड़की अपने माता-पिता के साथ रहने के दौरान, लगभग दो सप्ताह पहले फिर से सुनील के साथ भाग गई। अब, पुलिस ने उसे छुड़ाने के बाद ओएससी में रखा है।