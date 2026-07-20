60 हजार युवाओं से ठगी का भंडाफोड़, यूपी पुलिस ने 6 शातिर पकड़े; हजम कर चुके हैं 1 अरब

इन्हें एक मैरिज लॉन से उस समय पकड़ा गया है, जब ये लोग 250 युवाओं को ठगी का ट्रेनिंग दे रहे थे। पुलिस को अब सरगना समेत 10 लोगों की तलाश है। भोले-भाले युवाओं को फंसाने का यह धंधा बिहार से ऑपरेट हो रहा है। अकेले कानपुर के दो हजार युवकों को इस गैंग ने अपना शिकार बनाया है।

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के कानपुर की हनुमंत विहार पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर ठगी के धंधे का खुलासा करते हुए छह शातिरों को गिरफ्तार किया है। इन्हें हनुमंत विहार के एक मैरिज लॉन से उस समय पकड़ा गया है, जब ये लोग 250 युवाओं को ठगी का प्रशिक्षण दे रहे थे। इस मामले में पुलिस को सरगना समेत 10 लोगों की तलाश है। नेटवर्क के नाम पर पिरामिड बनाने के लिए भोले-भाले युवाओं को फंसाने का यह धंधा बिहार से ऑपरेट हो रहा है। अकेले कानपुर के दो हजार युवकों को इस गैंग ने अपना शिकार बनाया है। पुलिस को जानकारी मिली है कि गैंग ने देशभर के 60 हजार युवाओं को फंसाकर 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। गिरोह के जुड़े लोग 17-17 हजार रुपये लेकर युवाओं को जोड़ते थे और उनसे अन्य लोगों को जोड़ने के लिए कहा जाता था। इन्हें मासिक वेतन का लालच दिया जाता था लेकिन देते कुछ नहीं थे। मामला पूरे देश से जुड़ा है, इसलिए एसआईटी बनाकर जांच की जाएगी।

कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया कि विन मेकर आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड और धन्वंतरि आयुर्वेदा एसोसिएशन के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बिहार के शातिर चला रहे हैं। यह गैंग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के बेरोजगारों को नौकरी दिलाने और जल्द बड़ा आदमी बनने का सपना दिखाकर ठगी करता है। शिकायत के आधार पर रेकी के बाद हनुमंत विहार गल्ला मंडी स्थित मंगलम मैरिज लॉन में छापा मारकर कंपनी के छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस आयुक्त ने बताया, कंपनी नोएडा और दिल्ली के लाजपत नगर में रजिस्टर्ड है, जिसे बिहार के पटना का इनामुल हक और विजय कुशवाहा चला रहा था। इनामुल हक कंपनी में सीएमडी है जबकि विजय एमडी है। कंपनी वर्ष 2021 से संचालित है। इनके साथी मनीष सिन्हा के खिलाफ वर्ष 2024 में मुज्जफरपुर थाने में एफआईआर हुई थी, जिसके बाद वह जेल गया था। यह गैंग अनधिकृत आयुर्वेदिक दवाओं की किट बेचने की आड़ में युवाओं को 20 से 30 हजार रुपये तक वेतन देने का लालच देकर बुलाता है।

इसके बाद उनसे मार्केटिंग नेटवर्क से जुड़ने के लिए 17 हजार रुपये वसूले जाते हैं। युवाओं को बुलाकर अलग-अलग होटल में रखकर 250-250 के ग्रुप में उनका प्रशिक्षण कराते हैं। फिर उन्हें सेमिनार में ले जाते हैं। जहां गैंग के ही एक व्यक्ति का प्रमोशन बताकर उसे सम्मानित कर बाइक मिलने आदि का लालच देते थे। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि आरोपियों ने कानपुर में अब तक दो हजार लोगों को जोड़कर उनके साथ ठगी की है।

उत्तर प्रदेश में बना रखे हैं पांच सेंटर जांच में सामने आया कि आरोपियों के यूपी में पांच सेंटर हैं जो कानपुर, झांसी, गोरखपुर, बस्ती और जहानाबाद में हैं। इसके साथ ही बिहार के मुगलसराय, बेंगूसराय, राजगीर समेत नौ राज्यों में आरोपी धड़ल्ले से धंधा चला रहे हैं। जांच में सामने आया है कि इन लोगों ने अब तक देशभर के 60 हजार से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाकर 100 करोड़ से अधिक की ठगी की है। कंपनी के फरार संचालकों की तलाश में चार टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस आयुक्त ने बताया कि बिहार के बेगूसराय निवासी रवींद्र यादव, पटना के मनेर निवासी कमलेश कुमार, भोजपुर के शाहपुर निवासी मंतोष पासवान, बंगाल के साउथ 24 परगना के बजबज निवाड़ी रोहित शाव, मध्यप्रदेश के दतिया निवासी मंगल शाक्य, देवरिया निवासी राजू कुमार को गिरफ्तार किया गया है।