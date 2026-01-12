Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Police arrests cow smuggler in a late night Half encounter in Sant Kabirnagar
यूपी में आधी रात हाफ एनकाउंटर, संतकबीरनगर में गोली लगने पर पशु तस्कर गिरफ्तार

यूपी में आधी रात हाफ एनकाउंटर, संतकबीरनगर में गोली लगने पर पशु तस्कर गिरफ्तार

संक्षेप:

यूपी पुलिस ने संतकबीरनगर में आधी रात हाफ एनकाउंटर में एक पशु तस्कर को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। तस्कर अनीश पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित था।

Jan 12, 2026 11:08 am ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर
share Share
Follow Us on

संतकबीरनगर जिले में रविवार और सोमवार की दरम्यानी रात एक हाफ एनकाउंटर में 25 हजार रुपये के इनामी पशु तस्कर अनीश को पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सवा दो बजे रात में हुई मुठभेड़ में पकड़े गए अनीश के पास से 315 बोर का तमंचा, खोखा, कारतूस बरामद हुआ है। सूचना पर एएसपी और सीओ सदर ने मौके का निरीक्षण किया। इससे पहले भी अलग-अलग दो मुठभेड़ में तीन पशु तस्करों के पैर में गोली लगी थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दुधारा थाना क्षेत्र में 08 जनवरी को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दो तस्कर बस्ती के अखलाक और संतकबीरनगर के अलाउद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। तीन अपराधी मौके से फरार हो गए थे। उस प्रकरण में बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर दुधारा थाना में आर्म्स एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम व अन्य धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। 09 जनवरी को कानपारा पड़सौना रोड पर मुठभेड़ में पशु तस्कर संतकबीरनगर के अब्दुल कलाम की गिरफ्तारी हुई थी। दो फरार पशु तस्करों की गिरफ्तारी के लिए 25000 रुपए का ईनाम घोषित किया गया था।

रविवार की देर रात सवा दो बजे दुधारा थाना के अंतर्गत इस्लामाबाद से करमाखान जाने वाली सड़क पर नहर के किनारे इनामी पशु तस्कर अनीश की पुलिस ने घेराबंदी की। पुलिस अफसरों के अनुसार उसे आत्मसर्मपण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अनीश के पैर में गोली लगी। उसे जिला अस्पताल, खलीलाबाद में भर्ती कराया गया है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
UP Police Up Police News UP Police Encounter अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |