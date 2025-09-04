UP Police Arrested two for kidnapping retired SI took 1 lakh 50 thousand ransom money महंगी घड़ी देख पेंटर और नारियल बेचने वाले ने रिटायर्ड एसआई को किया किडनैप, गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
महंगी घड़ी देख पेंटर और नारियल बेचने वाले ने रिटायर्ड एसआई को किया किडनैप, गिरफ्तार

रिटायर्ड एसआई को अगवा कर 1.5 लाख की फिरौती वसूलने में पुलिस ने दो को गिरफ्तार किया है। नानकमत्ता जा रहे पंजाब के रहने वाले दर्शन सिंह को लालफाटक से अगवा कर लिया था। पंजाब के रिटायर्ड एसआई को अगवा करने वाले दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेलीThu, 4 Sep 2025 02:04 PM
नानकमत्ता जा रहे पंजाब के रिटायर्ड एसआई को यूपी में बरेली के लाल फाटक के पास अगवा करने वाले दो बदमाशों को कैंट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरोह के चार बदमाशों की तलाश की जा रही है। बदमाश श्रद्धालु को अगवा कर वैन में डालकर जबरन कांधरपुर जंगल की तरफ ले गए और दो दिन तक अलग-अलग जगह रखा था। इस दौरान श्रद्धालु के घरवालों से वीडियो काल कर 1.5 लाख रुपये की फिरौती वसूली और 3 लाख रुपये और मांगे थे।

रुपये नहीं देने पर उसकी हत्या करने की धमकी दी थी। एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया, पंजाब के कपूरथला के सुल्तानपुर का रहने वाला दर्शन सिंह बीते 30 अगस्त को नानकमत्ता के लिए निकला था। बरेली पहुंचने पर वह रास्ता भटक गया और बस स्टैंड की बजाय लालफाटक पुल की तरफ पहुंच गया। वहां वैन सवार चार और बाइक से आए दो बदमाशों ने उसे नानकमत्ता पहुंचाने की बात कहकर गाड़ी में बैठा लिया और कांधरपुर की जंगल की तरफ लेकर भाग निकले।

बदमाशों ने दर्शन सिंह के मोबाइल से उसके घरवालों को फोन किया और 3 लाख रुपये की फिरौती मांगी। रुपये नहीं देने पर उसकी हत्या कर लाश ठिकाने लगाने की धमकी दी। दहशत में आए घरवालों ने 1.5 लाख रुपये बदमाशों के खाते में आनलाइन जमा कर दिया तो बदमाशों ने फिर से 3 लाख रुपये की फिरौती मांगी। इसी बीच दर्शन सिंह का भाई बलविंदर सिंह बरेली आया और पुलिस को सूचना दी।

एक बदमाश करता है पुताई, दूसरा बेचता है नारियल पानी

गिरफ्तार बदमाश आकाश शेरगढ़ का रहने वाला है। वह वर्तमान में कैंट के कांधरपुर में रहता है। पूछताछ में उसने बताया कि वह पुताई का काम करता है। दूसरा बदमाश शेरगढ़ के बियोदा का रहने वाला वीरेंद्र है जो दूरदर्शन टावर के पास नारियल पानी बेचता है। गिरोह में शामिल बदायूं के बिनावर शेरगंज के देवराम, कैंट के कांधरपुर के राहुल, मनोज साहू, अभिषेक उर्फ पुच्ची की तलाश में पुलिस की दो टीम गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है जल्द की उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी।

चांदी का कड़ा, महंगी घड़ी देख किया अगवा

श्रद्धालु दर्शन सिंह के हाथ में चांदी का कड़ा, महंगी घड़ी और जेब में नोट देखकर बदमाशों ने उसे अगवा करने की योजना तैयार कर ली थी। गिरफ्तार आकाश और वीरेंद्र ने बताया कि जब सुबह करीब 7 बजे उन्होंने दर्शन सिंह को लालफाटक पुल के पास अकेले खड़ा देखा तो उससे बातचीत की। दर्शन सिंह ने बताया कि वह पहली बार बरेली आया है और नानकमत्ता जा रहा है। उसे रास्ते का पता नहीं है। उसकी बात सुनकर ही बदमाशों ने उसे किडनैप करने और फिरौती वसूलने की योजना बना ली। पूछताछ में पता चला है कि एक बदमाश को पंजाबी में बातचीत करना आता है। उसने दर्शन सिंह से पंजाबी में बातचीत कर उसे झांसे में लिया और वैन में बैठा लिया था।

साथ ही बरेली आने पर अपनी तरफ से उपहार देने का झांसा भी दिया। बदमाशों ने उसकी घड़ी और 64 हजार रुपवये मौके पर ही लूट लिए। दर्शन सिंह के मोबाइल से ही घरवालों से फिरौती मांगी, वह भी वीडियो काल के जरिये। बदमाशों ने सोचा था कि उनके मोबाइल फोन की लोकेशन पुलिस को नहीं मिलेगी और व्हाट्सएप पर हुई काल भी ट्रेस नहीं हो सकती। लेकिन पुलिस को दर्शन सिंह के मोबाइल की लोकेशन के जरिये बदमाशों का सुराग मिल गया।

एसपी सिटी, मानुष पारीक ने कहा कि पंजाब से नानकमत्ता जा रहे 55 वर्षीय दर्शन सिंह को अगवा कर 1.5 लाख रुपये की फिरौती मांगने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। गिरोह के चार सदस्य फरार हैं जिनकी तलाश के लिए टीम गठित की गई है।

6 घंटे में पकड़े गए दो अपहर्ता

अपहर्ता लगातार दर्शन सिंह के घरवालों को उसके मोबाइल से वीडियो काल कर फिरौती मांग रहे थे। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से उनकी लोकेशन ट्रेस की। पता चला कि बदमाश दर्शन सिंह को लेकर जा रहे हैं। उनकी लोकेशन बभिया-उमरसिया मार्ग पर मिली। पुलिस ने घेराबंदी कर दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाश बाइक से दर्शन सिंह को दूसरे ठिकाने पर ले जा रहे थे।

