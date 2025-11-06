Hindustan Hindi News
UP Police arrested members of International Cyber Crime Gang operating from Cambodia
200 भारतीयों को बंधक बनाकर विदेश में बैठे साइबर ठगों का पर्दाफाश, यूपी पुलिस ने पकड़े गैंग के गुर्गे

200 भारतीयों को बंधक बनाकर विदेश में बैठे साइबर ठगों का पर्दाफाश, यूपी पुलिस ने पकड़े गैंग के गुर्गे

संक्षेप: क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गैंग का कानपुर साइबर क्राइम टीम ने खुलासा किया है। गिरोह के तीन सदस्यों को जोधपुर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपियों के पास से बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।

Thu, 6 Nov 2025 05:47 AMSrishti Kunj संवाददाता, कानपुर
क्रिप्टो करेंसी में निवेश के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गैंग का कानपुर साइबर क्राइम टीम ने खुलासा किया है। गिरोह के तीन सदस्यों को जोधपुर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आरोपियों के पास से बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। गिरोह कंबोडिया में बैठे साइबर ठग संचालित करते हैं। आरोपियों ने कानपुर के सेवानिवृत्त बैंककर्मी से 2.52 करोड़ रुपये की ठगी की थी।

एडीसीपी क्राइम अंजलि विश्वकर्मा ने बताया कि नवाबगंज के केडीए सिग्नेचर ग्रीन अपार्टमेंट निवासी रिटायर बैंककर्मी अनिल चौहान को जुलाई 2025 में किप्टो में निवेश का लालच दिया गया। आरोपितों ने उन्हें Coinex एप्लीकेशन डाउनलोड कराया जिसके माध्यम से उन्होंने 2.52 करोड़ रुपये निवेश कर दिए। रकम वापस नहीं निकलने पर ठगी का एहसास हुआ। मुकदमा दर्ज होने पर साइबर क्राइम टीम ने जांच शुरू की। जोधपुर बासनी निवासी राम निवास, राम दिनेश और महेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

बताया जा रहा है कि भारत में इस गैंग का सरगना महेंद्र है। टीम ने पीड़ित के 28 लाख रुपये वापस कराए हैं। अन्य रकम की वापसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। टीम के मुताबिक कंबोडिया में अप्रवासी भारतीयों को बंधक बनाकर साइबर ठगी कराई जा रही है। जल्द ही वहां बंधक बने 150-200 भारतीय भारत लौटेंगे।

पुलिस के मुताबिक आरोपी पीड़ितों को विश्वास में लेने के लिए अलग-अलग खातों में रकम मंगाते हैं। वह विश्वास दिलाते हैं कि एक खाते से रकम आने पर टैक्स ज्यादा लगेगा। वह टैक्स बचाने का झांसा देकर अलग-अलग खातों में रकम लेते हैं जिसके लिए वह म्यूल अकाउंट का प्रयोग करते है। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड लेकर उनका प्रयोग करते हैं। पीड़ित से ठगी करने के बाद वह मोबाइल बंद कर संपर्क खत्म कर देते हैं।

आरोपियों की ठगी का तरीका

पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया व मैसेजिंग प्लेटफार्म पर आकर्षक निवेश योजनाओं का लिंक भेजता था। जब लोग इनसे संपर्क करते है तो आरोपी विदेशी ट्रेडिंग वेबसाइट्स के जरिए पीड़ितों से रकम ट्रांसफर कराते थे। वहीं पुलिस से बचने के लिए ठगी के बाद डिजिटल वॉलेट्स के जरिए रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलते थे। आरोपितों के डिजिटल वॉलेट्स, बैंक खातों और विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है।

प्रवासी भारतीय को बंधक बना चला रहे कॉल सेंटर

पुलिस ने बताया कि गिरोह विदेशों में नौकरी के नाम पर सोशल मीडिया पर लुभावने ऑफर डालता है। उनसे संपर्क करने वाले लोगों को नौकरी के नाम पर बुलाता है। उसके बाद उनका पासपोर्ट व दस्तावेज अपने पास रख लेता है। जिसके बाद किसी तरह उन्हें कंबोडिया ले जाया जाता है। जहां उन्हें बंधक बनाकर साइबर ठग कॉल सेंटर में काम करवाया जाता है। बंदूकों के बल पर भारतीय लोगों से जबरन काम कराया जाता है। यह गिरोह भारतीय मोबाइल नंबरों का प्रयोग करता है। हालांकि उनका आईपी एड्रेस कंबोडिया का होता है। भारत सरकार कंबोडियाई सरकार से संपर्क कर रही है।

मजदूरों को फंसाकर उनके खाते का करते थे प्रयोग

पुलिस ने बताया कि राम निवास काफी समय से लखनऊ में रहता था। जहां से अमेठी जाकर उसने मजदूरों से संपर्क कर दोस्ती की। उसके बाद आरोपी मजदूरों को बड़े-बड़े होटलों में रुकवाते और खिलाते थे। उन्हें लालच देकर उनके दस्तावेजों का प्रयोग कर बैंक खाते खुलवाते थे। उन्हीं म्यूल बैंक खातों में ठगी की रकम को मंगाते थे। उसके बाद ठगी की रकम को राम दिनेश तक पहुंचाया जाता था। जो ठगी की रकम को महेंद्र तक पहुंचाता था। महेंद्र उस रकम को क्रिप्टो करेंसी में बदलकर कंबोडिया भेजता था।

गिरोह में बैंक व टेलीकॉम कंपनी के कर्मचारी शामिल

पुलिस ने बताया कि गिरोह में बैंक के कर्मचारी और टेलीकॉल कंपनी में काम करने वाले सदस्य शामिल हैं। बैंक कर्मियों की मदद से एक व्यक्ति के आधार कार्ड में पता बदलकर उसके आठ से दस बैंक खाते खोले जाते थे। साथ ही उन्हीं दस्तावेजों से सिम कार्ड लिया जाता था। सिम कार्डों का प्रयोग कॉल करने के लिए किया जाता था। वहीं बैंक खातों का प्रयोग ठगी की रकम मंगाने के लिए किया जाता है। आरोपित दूसरे के दस्तावेजों का प्रयोग इसलिए करते थे ताकि वह पुलिस द्वारा पकड़े नहीं जाए।

देशविरोधी गतिविधियों में प्रयोग होती है ठगी की रकम

पुलिस ने बताया कि कंबोडिया में संचालित हो रहे साइबर ठगों के गिरोह के सदस्य पूरे देश में हैं। गैंग के सदस्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, झारखंड समेत 15 अन्य राज्यों में हैं। जिनके जरिए भारतीयों से ठगी कर रकम के क्रिप्टो के द्वारा कंबोडिया जैसे कई देशों में भेजा जा रहा है। जिसके बाद भारतीय द्वारा ठगी की रकम को देश विरोधी गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है।

