बीच सड़क कार रोक महिला से छेड़छाड़ कर सरेआम गाड़ी तोड़ी, चार एलएलबी छात्र गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी के मेरठ में सदर बाजार के आबूलेन पर कार सवार युवती से छेड़छाड़ और रोडरेज की वारदात में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है।

पुलिस लाइन में प्रेसवार्ता करते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि गंगानगर निवासी शुभम शर्मा रेस्टोरेंट संचालक है। मंगलवार को बिजनेस पार्टनर और महिला मित्र के साथ कार में रेस्टोरेंट जा रहे थे। इसी दौरान दयानंद अस्पताल के पास ही स्कूटी सवार कुछ युवकों ने साइड देने को लेकर कार पर हाथ मारा और अभद्रता करने लगे। स्कूटी सवार युवकों ने निशात सिनेमा हॉल के सामने ही कार को रोका और हमला कर दिया।

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोपियों ने कार के बोनट पर चढ़कर हमला किया और शीशा तोड़ डाला। आरोपियों में मुकुल त्यागी निवासी सरस्वती विहार रोहटा रोड, ध्रुव राणा निवासी शिवरामपुरम रोहटा रोड, दक्ष चौधरी पुत्र निवासी सेंट्रल मार्केट, आदित्य लूथरा निवासी ब्रह्मपुरी को गिरफ्तार कर लिया है।

आबूलेन पर युवती से छेड़छाड़, कारोबारी पर हमला आबूलेन पर स्कूटी पर आए मनचलों ने कार सवार युवती के साथ छेड़छाड़ की। विरोध पर युवती पर टिप्पणी की गई और खींचतान कर दी। इतना ही नहीं, पीड़िता के साथ मौजूद होटल कारोबारी पर हमला किया और कार में सरेआम तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। देर रात पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मंगलवार दोपहर करीब 15 मिनट तक मनचलों ने जमकर कहर बरपाया। गंगानगर निवासी एक रेस्टोरेंट कारोबारी मंगलवार दोपहर कार से साकेत होते हुए आबूलेन स्थित रेस्टोरेंट पर आ रहे थे। उनके साथ कार में एक परिचित युवती भी थी। दयानंद नर्सिंग होम के निकट स्कूटी और बाइक पर सवार सवार छह मनचलों ने कार में मौजूद युवती को देख छींटाकशी कर दी।

कार चला रहे कारोबारी ने नजरअंदाज किया तो कुछ दूरी पर स्कूटी सवार युवकों ने कार पर हाथ मारना शुरू कर दिया। कारोबारी ने शीशा नीचे कर टोका। आरोपी मनचलों ने अचानक राजमहल होटल के सामने कार को रोक लिया। एक युवक कार के बोनट पर चढ़ गया और फ्रंट शीशा तोड़ने लगा। दूसरे ने साइड मिरर के साथ ही ड्राइविंग सीट वाले शीशे पर लात घूसे बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान बाकी आरोपी ने कर सवार युवती से खींचतान कर दी। युवती दहशत में जोर से चिल्लाने लगी। वहीं एसपी सिटी ने बताया नकुल को गिरफ्तार किया है।

भीड़ देखती रही तमाशा हमलावर बेखौफ थे। आसपास भीड़ मौजूद थी लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखा। वह मनमानी करते जा रहे थे और भीड़ मूकदर्शक बनी थी। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा, जिसने इन दबंगों का विरोध जताया हो।