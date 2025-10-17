24 करोड़ की हेरोइन छिपाकर लखनऊ से बहराइच जा रहा था ड्रग्स डीलर, पुलिस ने रास्ते में ही धर दबोचा
संक्षेप: दीवाली से पहले यूपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बहराइच में एसटीएफ ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद की है। लखनऊ से बहराइच जा रहे तस्कर को पुलिस ने रास्ते में ही धर दबोचा।
यूपी पुलिस को दीवाली से पहले बड़ी सफलता मिली है। बहराइच जिले के कोतवाली देहात इलाके में शुक्रवार को पुलिस ने एक ड्रग्स डीलर को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 24 करोड़ रुपये कीमत की हेरोइन बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक वह लखनऊ से बहराइच आ रहा था। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार ड्रग्स डीलर की पहचान सोनू अहमद के रूप में हुई है। एसटीएफ ने कोतवाली देहात इलाके में यह बरामदगी की। सोनू अहमद स्विफ्ट डिजायर कार से हेरोइन को लखनऊ से बहराइच ला रहा था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद हेरोइन की मात्रा 3.440 किलो ग्राम है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 24 करोड़ रुपये से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कई एजेंसियां गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ में जुटी हैं ताकि इस तस्करी नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी हासिल की जा सके।
वाराणसी में 1.71 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ के साथ तीन गिरफ्तार
इससे पहले यूपी एसटीएफ ने 15 अक्टूबर को बिहार के गया से तीन शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर एक करोड़ 71 लाख रुपये मूल्य का गांजा बरामद किया और तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की पहचान चंदौली निवासी विकास यादव, बिहार के रोहतास निवासी संजीव तिवारी और धीरज कुमार के रूप में हुई।
एसटीएफ के अनुसार, सूचना मिली थी कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले तस्कर उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। निरीक्षक अनिल कुमार के नेतृत्व में उनकी टीम चंदौली में तैनात थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग ओडिशा से ट्रक द्वारा मादक पदार्थ लेकर बिहार के डेहरी ऑन सोन जाने वाले हैं। बिहार पुलिस के सहयोग से गया में जीटी रोड के उत्तरी लेन के पास कार्रवाई करते हुए 684 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया और तीन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। यह मादक पदार्थ वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर में भी सप्लाई किया जाता था।