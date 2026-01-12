यूपी में एक और हाफ एनकाउंटर, कौशाम्बी में मुठभेड़ के बाद पशु तस्कर गिरफ्तार

संक्षेप: संतकबीर नगर के बाद कौशाम्बी में भी यूपी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गोली मारकर एक पशु तस्कर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की देर रात संतकबीरनगर में भी एक पशु तस्कर मुठभेड़ के बाद अरेस्ट हुआ था।

संतकबीरनगर में देर रात एक हाफ एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस ने कौशाम्बी में सोमवार की अहले सुबह मुठेभड़ में गोली मारकर एक पशु तस्कर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कोखराज थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान तीन अंतरराज्यीय गो-तस्करों को गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से एक तस्कर जख्मी हुआ है। मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज कराया गया है। उपचार के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। तस्करी में शामिल चार अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है।

कोखराज थाना क्षेत्र के इचौली गांव में नदी किनारे 03 जनवरी की रात 12 गोवंश बिजली के खंभों पर बंधे मिले थे। इनकी तस्करी होनी थी। लेकिन गोवंश को ले जाने के लिए ट्रक आने के पहले ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे। इसके बाद तस्कर गोवंशों को छोड़कर भाग गए थे। भरवारी चौकी प्रभारी ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एसपी राजेश कुमार ने इनकी गिरफ्तारी के लिए कोखराज पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया था।

सोमवार सुबह पुलिस ने सूचना के आधार पर बिछावां के समीप तस्करों की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख तस्करों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से फतेहपुर जिले का गो तस्कर मनोज घायल हो गया। उसके दो साथी बिहार के भभुआ का अजय चौबे और कौशाम्बी का अजमेरी दौड़ाकर पकड़ लिए गए। एसपी के मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि गोवंशों को ट्रक में लादकर वध के लिए बिहार भेजने की तैयारी थी।