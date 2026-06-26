यूपी में फिर एनकाउंटर, शामली में मुठभेड़ में मारा गया शार्प शूटर, 50 हजार का इनामी था मेहताब
UP Police encounter: यूपी में फिर एनकाउंटर हुआ है। शामली पुलिस बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50 हजार इनामी शार्प शूटर को मुठभेड़ में मार गिराया है। उसके पास कारबाइन और पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं।
UP Police encounter: यूपी पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने फिर एक बड़े बदमाश को मार गिराया है। शुक्रवार को शामली पुलिस ने मुठभेड़ में 50 हजार रुपए के इनामी शार्प शूटर मेहताब उर्फ बेचैन को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि शार्प शूटर मेहताब के खिलाफ करीब तीन दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इस मुठभेड़ में एक पुलिस कर्मचारी गोली लगने से घायल हुआ हैं। घायल पुलिसकर्मी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। मुठभेड़ के दौरान कारबाइन और पिस्टल रिकवर हुआ।
मिल रही जानकारी के मुताबिक, शामली के कांधला थाना क्षेत्र के खंद्रावली के जंगल में हुईय पुलिस को बाबरी थाना इलाके और आदर्श मंडी थाना इलाके के बीच में सूचना मिली थी कि दो बदमाश एक युवक के साथ घटना करके भाग रहे हैं। सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस सक्रिय हो गई है। ऐक्शन में आई पुलिस टीम बदमाशों की घेराबंदी की। इसके बाद बदमाश कांधला थाना क्षेत्र की ओर भागने लगे। इस बीच कांधला पुलिस भी मौके पर पहुंची।
पुलिस टीम ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। बदमाश पुलिस की नहीं सुनी। बदमाशों ने भागते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से गोलियां तड़तड़ाने लगीं। पुलिस और बदमाशों के बीच हो रही मुठभेड़ के बीच एक बदमाश को गोली लग गई जबकि एक उसका अन्य साथी जंगल के रास्ते फरार हो गया। वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश व पुलिसकर्मी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान बदमाश की मौत हो गई। बदमाश की पहचान मेहताब उर्फ बेचैन के रूप में हुई है।
फरार साथी बदमाश को खोज रही पुलिस
मेहताब शार्प शूटर है। इसके खिलाफ करीब तीन दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे हैं। पुलिस ने उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। वही पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक देसी कारबाइन व एक पिस्टल व भारी संख्या में कारतूस बरामद किए हैं। उसका साथी फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
बरेली में 25 हजार इनामी कैदी मुठभेड़ में गिरफ्तार
वहीं बरेली में सेंट्रल जेल के कृषि फार्म से फरार हुआ 25 हजार रुपये का इनामी कैदी दिनेश गुरुवार देर रात इज्जतनगर पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ के दौरान उसके एक पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। घायल कैदी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें