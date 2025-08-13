UP Police action in Ambedkar BJP leader murder case, accused girlfriend arrested along with her parents यूपी में भाजपा नेता की हत्या के मामले में पुलिस का ऐक्शन, आरोपी प्रेमिका मां-बाप के साथ गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के अंबेडकरनगर में भाजपा नेता की हत्या के मामले में पुलिस का ऐक्शन लिया है। हत्यारोपित प्रेमिका और उसके मां और बाप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तीनों को जेल भेज दिया गया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 07:21 AM
यूपी में अंबडेकरनगर के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में भाजपा नेता की पीट-पीटकर हत्या करने के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्यारोपित प्रेमिका और उसके मां-बाप को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला मगनपुर महिमापुर गांव का है।

आलापुर थाना क्षेत्र के चहोड़ा शाहपुर निवासी भाजपा नेता आनंद कन्नौजिया पुत्र रंजीत रजत उम्र 24 साल का प्रेम प्रसंग अंजली पुत्री संतलाल कन्नौजिया निवासी मगनपुर महिमापुर से काफी दिनों से चल रहा था। आनंद कन्नौजिया बीते रविवार को मगनपुर महिमापुर में प्रेमिका अंजली के घर उससे मिलने के लिए आया था पर दोनों को अंजली के परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद प्रेमिका के परिजनों ने उसे रात में ही पीट पीट कर मार डाला। सुबह ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। सोमवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने आनंद की मां की तहरीर पर तीन नामजद व तीन अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी संतलाल कन्नौजिया उर्फ गब्बा पुत्र रामकुमार कन्नौजिया, पुष्पा देवी पत्नी संतलाल कन्नौजिया एवं प्रेमिका अंजली पुत्री संतलाल कन्नौजिया को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह ने बताया कि संतलाल की निशानदेही पर घटना में शामिल डंडा एवं अंजली के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक धीरेन्द्र कुमार आजाद, कांस्टेबल शक्ति सिंह यादव, महेन्द्र कुमार, साकेत यादव, महिला कांस्टेबल पूनम यादव व कामिनी वर्मा शामिल रहे।

तहसीलदार के आश्वासन के बाद हुआ दाह संस्कार

चहोड़ा शाहपुर में मंगलवार को भाजपा नेता आनंद कन्नौजिया का शव पहुंचने पर ग्रामीणों एवं परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजन एवं ग्रामीण आरोपितों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने के साथ आर्थिक मदद की मांग करते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, जिससे तहसील प्रशासन में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंचे तहसीलदार पद्मेश श्रीवास्तव व भाजपा नेता अभिषेक कन्नौजिय के समझाने-बुझाने पर परिजन दाहसंस्कार के लिए राजी हुए।

