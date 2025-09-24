महिला की करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर जब्त, गैंगस्टर एक्ट में यूपी पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई

यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक महिला पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। बताया जा रहा है कि यूपी पुलिस की टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्ता मुन्नी देवी की 1,29,07,840 रूपये की अचल सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण किया है।

यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने एक महिला पर गैंगस्टर एक्ट लगाया है। यूपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना फरिहा पुलिस टीम ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्ता मुन्नी देवी की 1,29,07,840 रूपये की अचल सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण किया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गिरोह का गैंगलीडर अभियुक्त गोल्डी उर्फ बबलू अभियुक्ता मुन्नी देवी पत्नी गजाधर सिंह निवासी 99/3 कोटला रोड ओझा नगर थाना उत्तर हाल पता सुहाग नगर थाना दक्षिण का लड़का है। वह अपने गैंग के अन्य साथी अभियुक्तों संग मिलकर अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, षडयंत्र कर धोखाधड़ी करने, मारपीट करने व संगठित रूप से अपराध करने जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त था।

बताया जा रहा है कि गोल्ड़ी उर्फ बबलू की माँ मुन्नी देवी भी गैंग में शामिल होकर काम करती थी। इनके खिलाफ आधा दर्जन अभियोग दर्ज हैं। गैंगलीडर गोल्डी जो कि पेशे से वकालात करता है। पुलिस का कहना है कि वकालात की आड़ में लोगों को लालच देकर फर्जी विक्रेता, गवाह तैयार कर खरीद, फरोख्त करता है। प्रॉपर्टी को जब्त कर ऊँचे दामों में बेचता है। गैंगलीडर अभियुक्त गोल्डी अपनी माँ व सगे दो भाइयों संग मिलकर कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, षडयंत्र कर धोखाधड़ी करना, मारपीट करना व संगठित रूप से अपराध करने जैसे जघन्य अपराध करता था।