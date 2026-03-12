दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने का झांसा देकर ठगी की कोशिश, फिर ऐक्शन में आई यूपी पुलिस

यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने का झांसा देकर ठगी की कोशिश में ऐक्शन हुआ है। मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

यूपी पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा से दो दिन पूर्व 20 हजार रुपये में प्रश्नपत्र बेचने का झांसा देकर जालसाजों ने अभ्यर्थियों से ठगी की कोशिश की। जालसाजों ने टेलीग्राम समेत तीन अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चैनल बनाकर मैसेज वायरल किए। मैसेज में क्यूआर कोड और पेटीएम की डिटेल भी दी गई। अभ्यर्थियों से 10 हजार रुपये का पहले और 10 हजार रुपये परीक्षा के बाद भुगतान करने के लिए कहा गया। मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सोशल मीडिया सेल में तैनात हैं। दरोगा की सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा का आयोजन 14 और 15 मार्च को है प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर है। लिखित परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए भर्ती बोर्ड की विभिन्न सोशल मीडिया सेल के माध्यम पर 24 घंटे निगरानी के लिए टीम गठित की गई है। निगरानी के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफार्म टेलीग्राम पर दिनांक 11 व 12 मार्च को UP SI UP POLICE-2026, RESULT PANEL PVT TM, और UP SI EXAM PAPER UP SI-2026 के नाम से चैनल संचालित पाया गया। चैनल की ओर से दरोगा भर्ती अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए कम्प्यूटर नेटवर्क का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी से पैसे कमाने लेने के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का मेसेज वायरल किया गया।

टेलीग्राम पर वायरल मैसेज के साथ ही UPI-ID Armancena687@okicici वायरल कर परीक्षार्थियों से 20 हजार रुपये जमा करने पर उप निरीक्षक लिखित परीक्षा-2025 का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का मेसेज पोस्ट किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म टेलीग्राम RESULT PANEL PVT TM की ओर से क्यूआर कोड भी वायरल किया गया।

अभ्यर्थियों के साथ ठगी की कोशिश की गई। उनसे गूगल पे के माध्यम से 10 हजार रुपये एडवांस और 10 हजार परीक्षा के बाद देने के लिए कहा गया। वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफार्म टेलीग्राम UP SI EXAM PAPER UP SI-2026 ने भी ऐसे ही रुपयों की मांग की। इंस्पेक्टर के मुताबिक जालसाज अभ्यर्थियों से ठगी की कोशिश कर रहे हैं। इन मैसेज के माध्यम से अभ्यर्थी परेशान हैं और सरकारी कार्य में भी बाधा हो रही है। एसीपी हजरतगंज विकास कुमार जायसवाल ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज से आईडी के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।