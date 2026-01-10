यूपी पुलिस की कार्रवाई, आगरा में पकड़े गए 38 नागरिकों को वापस भेजा गया बांग्लादेश
आगरा में अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेज दिया गया है। पुलिस ने अभियान चलाकर तीन साल पहले उन्हें पकड़ा था। इसके बाद कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी।
यूपी के आगरा में अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेज दिया गया है। पुलिस ने अभियान चलाकर तीन साल पहले उन्हें पकड़ा था। इसके बाद कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी। शनिवार को जेल से निकलने के बाद सभी 38 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने के आगरा से रवाना कर दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त (अभिसूचना) दिनेश सिंह ने बताया कि आगरा के सिकंदरा थानाक्षेत्र के सेक्टर-15 में अवैध रूप से रह रहे 38 बांग्लादेशी पकड़े गए और किसी के भी पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था।
उन्होंने कहा कि सभी को अदालत में पेश किया गया और इसके बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। सिंह के अनुसार 38 बांग्लादेशियों में 23 पुरुष, सात महिलाएं और आठ बच्चे हैं। पुरुष और महिलाएं जेल में थे जबकि बच्चे बाल आश्रय गृह में रह रहे थे। उन्होंने बताया कि विदेशी अधिनियम के तहत सजा भुगत चुके आरोपियों और उनके बच्चों को शनिवार को भारत से निर्वासित करके उनके देश पहुंचाने के लिए आगरा से रवाना किया गया। सजा पूरी करने के बाद उन्हें शनिवार को वाहनों से बांग्लादेश सीमा तक भेजा गया। सिंह ने बताया कि उन्हें 13 जनवरी को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया जाएगा।