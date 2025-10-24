बर्थ-डे पार्टी में डीजे पर हुए विवाद के बाद युवक की गला दबाकर हत्या, सीपेज नाले से छिपाया शव

संक्षेप: यूपी के पीलीभीत में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बर्थ-डे पार्टी के दौरान डीजे पर हुए विवाद के बाद युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद शव सीपेज नाले में शव छिपा दिया। शव बरामद हो गया है।

यूपी में पीलीभीत के माधोटांडा में जन्मदिन की पार्टी के दौरान डीजे पर हुई कहासुनी के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद लाश को सीपेज नाले में छिपा दिया गया। युवक का शव शारदा सागर डैम से निकले सीपेज नाले से बरामद हुआ है। मृतक की मां ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

माधोटांडा थाना क्षेत्र के महराजपुर का 28 वर्षीय मोहन गांव में बुधवार रात जन्मदिन की पार्टी में गया था। कार्यक्रम घर के बाहर था और वहां डीजे भी लगाया गया था। डीजे पर डांस के दौरान मनोज की गांव के ही कुछ युवकों से कहासुनी हो गई थी। वहां मौजूद ग्रामीणों ने दोनों पक्षों का बीचबचाव कर मामला शांत करा दिया था।

आरोप है कि इसके बाद भी झगड़ा करने वाले युवकों ने साजिश के तहत आरोपी युवक मनोज को बहाने से शारदा सागर डैम के किनारे ले गए। यहां आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके सिर पर पत्थर से भी वार किए। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने उसका शव शारदा सागर डैम के सीपेज नाले में ले जाकर छिपा दिया।