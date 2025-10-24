Hindustan Hindi News
बर्थ-डे पार्टी में डीजे पर हुए विवाद के बाद युवक की गला दबाकर हत्या, सीपेज नाले से छिपाया शव

संक्षेप: यूपी के पीलीभीत में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बर्थ-डे पार्टी के दौरान डीजे पर हुए विवाद के बाद युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद शव सीपेज नाले में शव छिपा दिया। शव बरामद हो गया है।

Fri, 24 Oct 2025 09:19 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी में पीलीभीत के माधोटांडा में जन्मदिन की पार्टी के दौरान डीजे पर हुई कहासुनी के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद लाश को सीपेज नाले में छिपा दिया गया। युवक का शव शारदा सागर डैम से निकले सीपेज नाले से बरामद हुआ है। मृतक की मां ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

माधोटांडा थाना क्षेत्र के महराजपुर का 28 वर्षीय मोहन गांव में बुधवार रात जन्मदिन की पार्टी में गया था। कार्यक्रम घर के बाहर था और वहां डीजे भी लगाया गया था। डीजे पर डांस के दौरान मनोज की गांव के ही कुछ युवकों से कहासुनी हो गई थी। वहां मौजूद ग्रामीणों ने दोनों पक्षों का बीचबचाव कर मामला शांत करा दिया था।

आरोप है कि इसके बाद भी झगड़ा करने वाले युवकों ने साजिश के तहत आरोपी युवक मनोज को बहाने से शारदा सागर डैम के किनारे ले गए। यहां आरोपियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसके सिर पर पत्थर से भी वार किए। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने उसका शव शारदा सागर डैम के सीपेज नाले में ले जाकर छिपा दिया।

मनोज गुरुवार सुबह तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। देर शाम परिजनों ने माधोटांडा पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपी युवकों के भी गायब होने की बात सामने आई। पुलिस ने मनोज का शव सीपेज नाले से बरामद किया। उसके सिर और गले पर चोट के निशान पाए गए। सीओ पूरनपूर डा. प्रतीक दहिया ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रभारी निरीक्षक अशोक पाल ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

