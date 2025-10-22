Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Pilibhit Woman Doused with Petrol Set on fire alive in Property Dispute by relatives
रिश्तेदारों ने पेट्रोल छिड़कर महिला को लगाई आग, संपत्ति के लिए जिंदा जलाने की कोशिश

रिश्तेदारों ने पेट्रोल छिड़कर महिला को लगाई आग, संपत्ति के लिए जिंदा जलाने की कोशिश

संक्षेप: यूपी के पीलीभीत में चचिया ससुर और उनके परिजनों पर महिला की संपत्ति हड़पने के लिए उसे जलाकर मारने का प्रयास करने का आरोप लगा है। महिला को जिंदा जलाने की कोशिश में पहले उसपर पेट्रोल छिड़कर उसे आग के हवाले कर दिया।

Wed, 22 Oct 2025 09:18 AMSrishti Kunj संवाददाता, पीलीभीत
share Share
Follow Us on

यूपी के पीलीभीत में चचिया ससुर और उनके परिजनों पर महिला की संपत्ति हड़पने के लिए उसे जलाकर मारने का प्रयास करने का आरोप लगा है। महिला को जिंदा जलाने की कोशिश में पहले उसपर पेट्रोल छिड़कर उसे आग के हवाले कर दिया। महिला का दिल्ली में उपचार चल रहा है। पुलिस ने चचिया ससुर सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मामले में जानकारी देते हुए थाना माधोटांडा के कलीनगर की सरला देवी ने बताया कि बेटी कीर्ति की शादी दस साल पहले सोनू पुत्र रामपाल निवासी अमरैया कलां के साथ की थी। कीर्ति के ससुर की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोप है कि उसके चचिया ससुर बाबूराम अपने भाई रामपाल की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। इसके चलते वह आए दिन बेटी कीर्ति से लड़ाई झगड़ा कर गांव से भगाना चाहते हैं। आरोप है कि 17 अक्टूबर की रात चचिया ससुर बाबूराम, चचिया सास दीपाली, देवर प्रदीप और सतीश, ननद रजनी उससे घर में गाली गलौज करने लगे।

ये भी पढ़ें:दिवाली पर शराब की दुकान से लाखों की चोरी, चोरों ने ताला तोड़कर उड़ाईं 42 पेटियां

आरोप है कि विरोध करने पर सभी ने कीर्ति की पिटाई कर जान से मारने के लिए पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इससे कीर्ति गंभीर रूप से झुलस गई। बमुश्किल लोगों ने बचाया। परिजनों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहां उसे बरेली, फिर मेरठ और उसके बाद दिल्ली रेफर कर दिया गया। अस्पताल में भर्ती कीर्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने सरला देवी की शिकायत पर बाबूराम, दीपाली, सतीश, प्रदीप और रजनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि महिला का इलाज जारी है और तहरीर के आधार पर मामले में जांच की जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Pilibhit News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |