रिश्तेदारों ने पेट्रोल छिड़कर महिला को लगाई आग, संपत्ति के लिए जिंदा जलाने की कोशिश

संक्षेप: यूपी के पीलीभीत में चचिया ससुर और उनके परिजनों पर महिला की संपत्ति हड़पने के लिए उसे जलाकर मारने का प्रयास करने का आरोप लगा है। महिला को जिंदा जलाने की कोशिश में पहले उसपर पेट्रोल छिड़कर उसे आग के हवाले कर दिया।

यूपी के पीलीभीत में चचिया ससुर और उनके परिजनों पर महिला की संपत्ति हड़पने के लिए उसे जलाकर मारने का प्रयास करने का आरोप लगा है। महिला को जिंदा जलाने की कोशिश में पहले उसपर पेट्रोल छिड़कर उसे आग के हवाले कर दिया। महिला का दिल्ली में उपचार चल रहा है। पुलिस ने चचिया ससुर सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मामले में जानकारी देते हुए थाना माधोटांडा के कलीनगर की सरला देवी ने बताया कि बेटी कीर्ति की शादी दस साल पहले सोनू पुत्र रामपाल निवासी अमरैया कलां के साथ की थी। कीर्ति के ससुर की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आरोप है कि उसके चचिया ससुर बाबूराम अपने भाई रामपाल की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। इसके चलते वह आए दिन बेटी कीर्ति से लड़ाई झगड़ा कर गांव से भगाना चाहते हैं। आरोप है कि 17 अक्टूबर की रात चचिया ससुर बाबूराम, चचिया सास दीपाली, देवर प्रदीप और सतीश, ननद रजनी उससे घर में गाली गलौज करने लगे।