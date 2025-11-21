Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Pilibhit Woman beaten Threatened by in laws and Husband For Dowry Thrown out of house
दहेज के लिए ससुरालियों ने पीटा, 10 लाख रुपये और सोने के जेवर के लिए घर से निकाला

संक्षेप:

यूपी के पीलीभीत में दहेज में 10 लाख रुपये और 10 तोला सोने के जेवरात न देने पर विवाहिता को मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया। विवाहिता की तहरीर पर थाना सुनगढ़ी पुलिस ने पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

Fri, 21 Nov 2025 07:16 AMSrishti Kunj संवाददाता, पीलीभीत
थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के सिविल लाइन साउथ निवासी मिनी जायसवाल पुत्री ओमप्रकाश जायसवाल ने थाना सुनगढ़ी पुलिस को तहरीर दी। जिसमें कहा गया कि उसका विवाह सहारनपुर जिले के थाना फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम छुटमलपुर निवासी वैभव बंसल से 30 जनवरी 2025 को हुआ था।

आरोप है की शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग दहेज में 10 लाख रुपये और 10 तोला सोने की मांग करते थे। दहेज न देने पर उसके पति के अलावा ससुर अजय बंसल, सास शिखा बंसल, चचिया ससुर मनोज बंसल, चेचरे जेठ शिवम बंसल, फुफिया सास रीमा बंसल उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे।

ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मायके द्वारा दिया गया दहेज भी छीन लिया। 15 जून को उसका पति उसको मायके में छोड़कर वापस अपने घर चला गया। 23 जून को वह अपनी ससुराल पहुंची तो उसको ससुराल में नहीं घुसने दिया गया। इसके बाद वह अपने मायके में आ गई। मायके में भी ससुराल पक्ष के लोगों ने आकर धमकी दी।

दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में मुकदमा

पूरनपुर नगर के मोहल्ला करीमगंज की गौसिया बी का निकहा शेरपुर कलां के कासिम के साथ हुआ है। गौसिया बी का आरोप है कि निकाह के बाद से ससुराल वाले दहेज में पांच लाख रुपए और चार पहिया गाडी की मांग करने लगे। दहेज न देने पर ससुरालियों ने प्रताड़ित किया। बीते 18 अक्टूबर को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पुलिस ने एसपी के आदेश पर पति कासिम, खुशनुमा, भिन्नो, नूर बी, फूल बी, शम्मो बी, अफरोज, रेहन खान, अरमान खां, इरफान, अकरम और बन्नो के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया हैं।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
