दहेज के लिए ससुरालियों ने पीटा, 10 लाख रुपये और सोने के जेवर के लिए घर से निकाला

संक्षेप: यूपी के पीलीभीत में दहेज में 10 लाख रुपये और 10 तोला सोने के जेवरात न देने पर विवाहिता को मारपीट कर ससुराल से निकाल दिया गया। विवाहिता की तहरीर पर थाना सुनगढ़ी पुलिस ने पति समेत अन्य ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के सिविल लाइन साउथ निवासी मिनी जायसवाल पुत्री ओमप्रकाश जायसवाल ने थाना सुनगढ़ी पुलिस को तहरीर दी। जिसमें कहा गया कि उसका विवाह सहारनपुर जिले के थाना फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम छुटमलपुर निवासी वैभव बंसल से 30 जनवरी 2025 को हुआ था।

आरोप है की शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग दहेज में 10 लाख रुपये और 10 तोला सोने की मांग करते थे। दहेज न देने पर उसके पति के अलावा ससुर अजय बंसल, सास शिखा बंसल, चचिया ससुर मनोज बंसल, चेचरे जेठ शिवम बंसल, फुफिया सास रीमा बंसल उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे।

ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मायके द्वारा दिया गया दहेज भी छीन लिया। 15 जून को उसका पति उसको मायके में छोड़कर वापस अपने घर चला गया। 23 जून को वह अपनी ससुराल पहुंची तो उसको ससुराल में नहीं घुसने दिया गया। इसके बाद वह अपने मायके में आ गई। मायके में भी ससुराल पक्ष के लोगों ने आकर धमकी दी।