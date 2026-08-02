पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट, नशीली कोल्ड ड्रिंक दे किया बेहोश फिर घोंट दिया गला

पत्नी ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर पति को पहले बेहोश किया फिर उसका गला घोट दिया। महिला ने दो साल पहले गुजरात के युवक से कोर्ट मैरिज कर ली थी। महिला को पुलिस ने पकड़ा तो पति पर ही पिटाई का आरोप लगा दिया। बच्चों ने उसकी पोल खोल दी।

यूपी के पीलीभीत में माधोटांडा थाना क्षेत्र के ग्राम लोहरपुरी में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। लोहरपुरी के 45 वर्षीय उमाशंकर खेती-किसानी कर परिवार का पालन-पोषण करते थे। आरोप है कि शुक्रवार शाम उनकी पत्नी ममता बाजार से कोल्ड ड्रिंक लेकर आई और पति व दोनों बच्चों को पीने के लिए दी। बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पीने से इनकार कर दिया और नीचे के कमरे में सोने चले गए। मृतक के 18 वर्षीय बेटे विकास के अनुसार, देर रात करीब 12 बजे छत से आहट सुनकर वह ऊपर पहुंचा तो उसके पिता बिस्तर पर मृत पड़े थे।

आरोप है कि मां ने पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिता को बेहोश किया, फिर साड़ी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। शोर बाहर न जाए, इसके लिए उनके मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया गया था। बच्चों के शोर मचाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। वहीं वारदात के बाद ममता नकदी और जेवर लेकर फरार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में ग्रामीणों ने ममता को गांव में ही छिपा देखा तो पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

मृतक के पुत्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में वर्ष 2024 के दौरान गुजरात में रहने के समय महिला के एक व्यक्ति से प्रेम संबंध होने और उससे कोर्ट मैरिज किए जाने की बात सामने आई है। पीलीभीत, एसपी, सुकीर्ति माधव ने कहा कि केस दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में विवाद की बात सामने आई है। प्रेम प्रसंग के पहलू पर भी जांच की जा रही है।

प्रेमी के लिए पति बना रोड़ा, साड़ी के फंदे से उतारा मौत के घाट साड़ी के फंदे से पति को मौत के घाट उतारने वाली 38 वर्षीय ममता के सिर पर प्रेम का ऐसा नशा सवार था कि उसने सात फेरों के पवित्र बंधन को तार-तार कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच और ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह साजिश अचानक नहीं रची गई, बल्कि इसकी पटकथा दो साल पहले ही गुजरात में लिखी जा चुकी थी। प्रेम में बाधा बन रहे 45 वर्षीय पति उमाशंकर को रास्ते से हटाने के लिए ही ममता ने खौफनाक कदम उठाया। मृतक उमाशंकर मूल रूप से चितरपुर गांव के रहने वाले थे। पत्नी ममता की जिद के आगे उन्होंने अपना पैतृक गांव छोड़ दिया था।

कलीनगर में किराए पर रहने के बाद, ममता के कहने पर ही उन्होंने लोहरपुरी गांव में अपनी ससुराल के ठीक पड़ोस में जमीन लेकर घर बनाया था। उमाशंकर गुजरात में मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे। वर्ष 2024 में जब वह पूरे परिवार को गुजरात ले गए,तो वहां ममता का पड़ोस के एक युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों ने चोरी-छिपे कोर्ट मैरिज भी कर ली। जानकारी होने पर उमाशंकर पत्नी-बच्चों को लेकर वापस गांव लौट आए थे।

पति दूर रहकर करता रहा मजदूरी, घर आता-जाता रहा प्रेमी परिजनों के मुताबिक, उमाशंकर कुछ दिन गांव में रुकने के बाद वापस गुजरात कमाने चले गए। इसी दौरान ममता का प्रेमी गुजरात से लोहरपुरी गांव आने-जाने लगा। ग्रामीणों ने कई बार उस अनजान युवक को ममता के घर आते-जाते देखा और इसका विरोध भी किया। गुजरात से दूर आने के बाद भी ममता अपने प्रेमी को भूल नहीं पा रही थी और लगातार उसके संपर्क में थी।

विरोध करने पर उमाशंकर को रास्ते से हटाया जब भी उमाशंकर छुट्टी पर घर आते, तो प्रेमी को लेकर पति-पत्नी में विवाद होता था। उमाशंकर लगातार पत्नी को समझाने और इस रिश्ते को खत्म करने का दबाव बना रहे थे। ममता को लगा कि जब तक उमाशंकर जिंदा है, वह अपने प्रेमी के साथ नहीं रह पाएगी। इसी ‘बाधा’ को दूर करने के लिए शुक्रवार रात उसने वारदात को अंजाम दे डाला।

सबकुछ मानकर भी नहीं जीत सका पत्नी का दिल ग्रामीणों के बीच इस बात की भी चर्चा है कि उमाशंकर अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। पत्नी की हर जिद पूरी करने के लिए उन्होंने अपना गांव छोड़ा, ससुराल के पास घर बनाया और दिन-रात गुजरात में हाड़तोड़ मजदूरी करते रहे। लेकिन ममता ने उनके इसी सीधेपन और भरोसे का गला घोंट दिया।