दिवाली पर शराब की दुकान से 1.58 लाख की चोरी, चोरों ने ताला तोड़कर उड़ाईं 42 पेटियां

दिवाली पर शराब की दुकान से 1.58 लाख की चोरी, चोरों ने ताला तोड़कर उड़ाईं 42 पेटियां

संक्षेप: यूपी के थाना गजरौला कला क्षेत्र के बिठौरा कला में देशी शराब की दुकान पर छोटी दीपावली की रात चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपये की शराब चोरी कर ली। चोरों ने दुकान में लगे सीसी कैमरे को भी चोरी कर लिया। सूचना पर पहुंची थाना गजरौला पुलिस ने मौका मुआयना कर जानकारी जुटाई।

Wed, 22 Oct 2025 09:04 AMSrishti Kunj संवाददाता, गजरौला
यूपी के थाना गजरौला कला क्षेत्र के बिठौरा कला में देशी शराब की दुकान पर छोटी दीपावली की रात चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपये की शराब चोरी कर ली। चोरों ने दुकान में लगे सीसी कैमरे को भी चोरी कर लिया। सूचना पर पहुंची थाना गजरौला पुलिस ने मौका मुआयना कर जानकारी जुटाई। दुकान प्रबंधक की तहरीर पर थाना गजरौला पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी राकेश कुमार अग्रवाल ने थाना गजरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उनकी थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम बिठौरा कलां में देशी शराब की दुकान है। चोरों ने 19 अक्तूबर की रात में दुकान में लगा मुख्य ताला तोड़ दिया। इसके बाद चोर दुकान में घुस गए।

चोरों ने दुकान में रखी करीब 42 पेटी देशी शराब और सीसीटीवी कैमरा सहित लगभग एक लाख 58 हजार रुपये का सामान चोरी कर लिया। उन्होंने बताया कि 19 अक्तूबर को रोज की तरह उन्होंने दुकान बंद की थी। अगले दिन 20 अक्टूबर को सुबह करीब छह बजे सेल्समैन भगवान दास पुत्र लेखराज निवासी बिठौरा कला ने फोन कर सूचना दी कि दुकान में चोरी हो गई है।

सूचना मिलते ही राकेश कुमार मौके पर पहुंचे और दुकान का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि दुकान में कुल 136 शराब की पेटियां मौजूद थीं, जबकि 42 पेटियां शराब की गायब थी। साथ ही दुकान में लगा सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। चोरी की सूचना मिलने पर थाना गजरौला पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी ली। थानाध्यक्ष बृजवीर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। चोरी के खुलासे के प्रयास किए जा रहे हैं।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं।
