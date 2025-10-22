दिवाली पर शराब की दुकान से 1.58 लाख की चोरी, चोरों ने ताला तोड़कर उड़ाईं 42 पेटियां

संक्षेप: यूपी के थाना गजरौला कला क्षेत्र के बिठौरा कला में देशी शराब की दुकान पर छोटी दीपावली की रात चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपये की शराब चोरी कर ली। चोरों ने दुकान में लगे सीसी कैमरे को भी चोरी कर लिया। सूचना पर पहुंची थाना गजरौला पुलिस ने मौका मुआयना कर जानकारी जुटाई।

यूपी के थाना गजरौला कला क्षेत्र के बिठौरा कला में देशी शराब की दुकान पर छोटी दीपावली की रात चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपये की शराब चोरी कर ली। चोरों ने दुकान में लगे सीसी कैमरे को भी चोरी कर लिया। सूचना पर पहुंची थाना गजरौला पुलिस ने मौका मुआयना कर जानकारी जुटाई। दुकान प्रबंधक की तहरीर पर थाना गजरौला पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गा प्रसाद निवासी राकेश कुमार अग्रवाल ने थाना गजरौला में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसमें कहा गया कि उनकी थाना गजरौला क्षेत्र के ग्राम बिठौरा कलां में देशी शराब की दुकान है। चोरों ने 19 अक्तूबर की रात में दुकान में लगा मुख्य ताला तोड़ दिया। इसके बाद चोर दुकान में घुस गए।

चोरों ने दुकान में रखी करीब 42 पेटी देशी शराब और सीसीटीवी कैमरा सहित लगभग एक लाख 58 हजार रुपये का सामान चोरी कर लिया। उन्होंने बताया कि 19 अक्तूबर को रोज की तरह उन्होंने दुकान बंद की थी। अगले दिन 20 अक्टूबर को सुबह करीब छह बजे सेल्समैन भगवान दास पुत्र लेखराज निवासी बिठौरा कला ने फोन कर सूचना दी कि दुकान में चोरी हो गई है।