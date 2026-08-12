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यूपी में अचानक भर-भराकर गिरा स्कूल का टिनशेड, नीचे पढ़ रहे 40 बच्चे दबे

By Srishti Kunj
संवाददाता, पीलीभीत
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पीलीभीत के अमृत खास में स्कूल का टिनशेड गिर गया। इस हादसे में 40 बच्चे दब गए। हादसे में आठ बच्चे व दो शिक्षिकाएं घायल हो गईं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समीति गठित की गई है।

Pilibhit School Shade fell
मंगलवार को बीसलपुर के अमृताखास में टिनशेड को देखते एसडीएम समेत अधिकारी।

यूपी के पीलीभीत में मंगलवार को श्री बालकराम सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में पड़ी टिनशेड अचानक भर-भराकर गिर गई। घटना के दौरान टिनशेड के नीचे पढ़ाई कर रहे 40 बच्चे दब गए। हादसे में आठ बच्चे व दो शिक्षिकाएं घायल हो गईं। मामले में तीन सदस्यीय समिति बनाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। एबीएसए को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

बीसलपुर के गांव अमृता खास में विद्या भारती की जन शिक्षा समिति द्वारा संचलित श्री बालकराम सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में मंगलवार को एक टिनशेड के नीचे कक्षा एक से तीन तक के करीब 40 बच्चे बैठे हुए थे। करीब 11:20 बजे अचानक टिनशेड गिर पड़ा, इससे वहां बैठे बच्चे और शिक्षिकाएं दब गईं। चीखपुकार सुनकर स्टाफ और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने मलबा हटाकर बच्चों को निकाला। हादसे में गांव के सार्थक, साक्षी, उपासना, चंचल, दिव्यांशी, अभय प्रताप सिंह, रितिक और यश समेत शिक्षिका चंचल व साक्षी घायल हो गए। उन्हें सीएचसी भेजा गया। एसडीएम नागेंद्र पांडे ने बताया कि स्कूल की मान्यता समेत अन्य बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए हैं।

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टिनशेड गिरने के बाद जांच टीम गठित, मान्यता रद्द की संस्तुति

अमृताखास में स्कूल की टिनशेड गिरने के मामले में एसडीएम ने बीईओ को शिथिल पर्यवेक्षण पर नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही पूरे प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। नोटिस मिलने के बाद हरकत में आए बीईओ ने विद्यालय में टिनशेड के नीचे कक्षाएं संचालित करने और लापरवाही से शिक्षण कार्य करने पर मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति कर दी है।

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मंगलवार को गनीमत रही कि बच्चों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। अलबत्ता टिनशेड गिरने के मामले में डीएम ज्ञानेंद्र सिंह नाराज है। पूर्वान्ह में अमृता खास में गिरे टिनशेड के बाद बच्चों के घायल होने की सूचना मिलने के बाद एसडीएम नागेंद्र पांडे, सीओ राहुल पांडे व प्रभारी निरीक्षक संजीव शुक्ला मौके पर गांव पहुंचे। उन्होंने अपनी निगरानी में सरकारी अस्पताल में घायलों का उपचार करवाया।

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प्रबंधक बोले, प्रबंध समिति करा रही बच्चों का इलाज

सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रबंधक विष्णु कुमार गोयल के निर्देश पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ रवि शरण सिंह चौहान को घायल बच्चों की मदद के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रबंधक विष्णु गोयल ने बताया कि घायल बच्चों व शिक्षिकाओं का अच्छा उपचार विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा कराया जाएगा।

घटना के बाद निकल गए प्रधानाचार्य

एसडीएम नागेंद्र पांडे ने बताया कि टिनशेड गिरने के बाद जब वह मौके पर पहुंचे तो विद्यालय के प्रधानाचार्य वीरेंद्र कुमार मौके पर नहीं मिले। उनसे विद्यालय की मान्यता व भवन संबंधी अभिलेखों के साथ जबाव मांगा गया है।

सभी घायलों की स्थिति सामान्य बताई

हादसे में घायल हुए बच्चों व दोनों शिक्षकों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। सरकारी चिकित्सालय के डॉ.चंदन कुमार ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर है।

शिक्षिका ने जान पर खेल कर बचाई तीन बच्चों की जान

अमृता खास विद्यालय में जब अचानक टिन शेड गिरा तो उसे समय शिक्षिका चंचल बच्चों को पढ़ा रही थी। तीन बच्चे थमले से दबने वाले थे। उन्हें चंचल ने तेजी दिखाते हुए अपने नीचे छिपा लिया। इस दौरान टिनशेड ऊपर गिर जाने से उनकी पीठ में गंभीर चोट आई। उनका एक्स-रे कराया गया। तीनों बच्चे सुरक्षित हैं।

बीएसए, रोशनी सिंह ने कहा कि कक्षा एक से पांच तक की मान्यता स्कूल की है। टिनशेड के नीचे चल रहे स्कूल के बारे में प्रबंधक से रिपोर्ट मांगी है। जवाब संतुष्टिजनक न होने पर अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है। जिले में जर्जर करीब दो सौ स्कूलों की रिपोर्ट पंचायत विभाग को दे रखी है। ताकि अग्रिम कार्रवाई कराएं। आज से स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा।

एसडीएम, नागेंद्र पांडे ने कहा कि बीईओ को शिथिल पर्यवेक्षण पर नोटिस जारी किया है। साथ ही तहसीलदार, बीईओ बिलसंडा और एई पीडब्ल्यूडी की तीन सदस्यीय टीम को जांच दी है। एबीएसए ने लापरवाही पर स्कूल की मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति कर दी है। स्कूल के प्रधानाचार्य से भी जवाब मांगा है।

Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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