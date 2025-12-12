मुखबिरी के शक में हत्या के पांच दोषियों को उम्रकैद, दो को तीन-तीन साल की सजा

संक्षेप: दस वर्ष पूर्व प्रतिबंधित पशु काटने की मुखबिरी के शक में ग्रामीण की घर से खींच कर हत्या कर देने व बीच बचाव करने वाले दो लोगों को घायल कर देने के पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटि ने सभी को जुर्माना समेत उम्रकैद की सजा सुनाई।

दस वर्ष पूर्व प्रतिबंधित पशु काटने की मुखबिरी के शक में ग्रामीण की घर से खींच कर हत्या कर देने व बीच बचाव करने वाले दो लोगों को घायल कर देने के पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध पाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार डुंगराकोटि ने सभी को जुर्माना समेत उम्रकैद की सजा सुनाई। दो दोषियों को आयुध अधिनियम के तहत अर्थदंड सहित तीन-तीन साल की सजा सुनाई।

पूरनपुर थाना क्षेत्र के ढक्काचांट की शहबुन्निशा ने तहरीर में बताया था कि कुछ वर्ष पूर्व गांव निवासी शहीदा को प्रतिबंधित पशु का वध करने के आरोप में वन विभाग ने पकड़ा था। इसकी मुखबिरी के शक में शहीदा व उसके साथी साजिद, राशिद, आरिफ और वाजिद उसके पति से रंजिश मानने लगे। 24 जून 2015 को सभी उसके घर के बराबर में प्रतिबंधित पशु काट रहे थे।

उसके पति ने मना किया तो वह लोग भड़क गए और 25 जून 2015 को घर में घुसकर गाली गलौज करते उसके पति की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत ने राशिद, सईदा को 34-34 हजार और साजिद, वाजिद व आरिफ को 30-30 हजार जुर्माना समेत उम्र कैद की सजा सुनाई। खालिद व आसिफ को तीन-तीन साल की सजा से दंडित किया।

सजा का ऐलान होते ही परिजनों की आंखों से छलके आंसू पशु तस्करी में मुखबिरी के शक में पनपी दुश्मनी में हुई किसान की हत्या के बाद पुलिस की विवेचना में सामने आए तथ्यों के बाद आरोपियों को सजा मिल पाई है। सजा पाए गए राशिद,वाजिद,साजिद और आरिफ चारों सगे भाई हैं। कोर्ट परिसर में न्यायधीश द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद मृतक के परिजनों ने न्याय पालिका पर भरोसा जताया है।

25 जून 2015 को पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम ढक्काचांट में किसान वकील खां की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर उसके पड़ोसी और रिश्तेदार थे। घटना में मृतक वकील खां के दो भतीजे और एक भांजा भी घायल हुए थे। हत्या की आशंका के चलते मृतक वकील खां ने पूरनपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर देने के दौरान कार्रवाई होती,इससे पूर्व ही दोपहर में एक बजे उनकी हत्या कर दी गई। तहरीर देने से एक दिन पूर्व 24 जून की रात भी सईदा, वाजिद, आरिफ, राशिद, साजिद और शाहिद ने बुधवार रात मंगलवार को भी दोनों पक्ष में कहासुनी हुई थी।