चार महीने से लापता युवक का मिला कंकाल, गन्ने के खेत में खोपड़ी-हड्डियों के साथ मिला पर्स
पीलीभीत में चार महीने से लापता युवक का कंकाल गन्ने के खेत में मिला। खेत में खोपड़ी, हड्डियों के साथ एक पर्स मिला। पर्स में मिले आधार, पैन व एटीएम कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों से युवक की शिनाख्त हो पाई।
अमरिया,संवाददाता। पीलीभीत के अमरिया में चार माह पूर्व लापता हुए 36 वर्षीय ग्रामीण का नरकंकाल बुधवार को बिलासपुर रोड स्थित एक गन्ने के खेत में बरामद हुआ। खेत में गन्ना छीलने का काम कर रहे मजदूरों को खोपड़ी, हड्डियों के अवशेष और एक पर्स मिला। पर्स में मौजूद आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम समेत अन्य दस्तावेजों के आधार पर मृतक की शिनाख्त हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से अवशेष व अन्य सामान एकत्र कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थाना अमरिया क्षेत्र में करीब ग्राम पंचायत बिलासपुर निवासी धनीराम पुत्र आत्माराम बीते 24 जून के आसपास लापता हो गया था। काफी तलाश करने के बाद उसकी पत्नी रेखा ने 30 जून को थाना अमरिया में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। बुधवार सुबह बिलासपुर रोड स्थित मलकीत सिंह के गन्ने के खेत में मजदूर गन्ना छील रहे थे। इसी दौरान उन्हें खेत में नरकंकाल की खोपड़ी, कुछ हड्डियां, एक पर्स और शराब पीने वाले गिलास जैसी वस्तुएं दिखाई दीं।
मजदूरों ने इसकी जानकारी खेत मालिक मलकीत सिंह को दी। उन्होंने मामले की सूचना थाना अमरिया पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अमित सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल से नरकंकाल, हड्डियों के अवशेष और पर्स समेत अन्य सामान बरामद किया। पर्स में मिले दस्तावेजों से धनीराम की पहचान होने के बाद परिजनों को मौके पर बुलाया गया।
पुलिस ने टीम की मदद से बरामद अवशेष और सामान को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। धनीराम की मौत की खबर से परिवार में मातम छा गया। उसके 15 वर्षीय बेटे आनंद और पांच वर्षीय बेटी आराध्या का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि चार माह पूर्व लापता हुए व्यक्ति का नरकंकाल गन्ने के खेत में मिला है। उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिवार की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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