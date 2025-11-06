युवक ने घर में घुसकर गंदी नीयत से विधवा को पकड़कर खींचे कपड़े, रेप की कोशिश

संक्षेप: यूपी में पीलीभीत के पूरनपुर में घर में घुसकर आरोपी ने विधवा महिला के साथ दुराचार का प्रयास किया। शोर शराबा पर परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने थाने से आरोपी को छोड़ दिया।

यूपी में पीलीभीत के पूरनपुर में घर में घुसकर आरोपी ने विधवा महिला के साथ दुराचार का प्रयास किया। शोर शराबा पर परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने थाने से आरोपी को छोड़ दिया। महिला ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने एसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना घुंघचाई के एक गांव की रहने वाली महिला के पति की मौत दो महीने पहले हो गई थी। महिला अपने घर में अकेली रहती है। बीते 27 अक्तूबर की रात गांव का रहने वाला अभि शुक्ला उसके घर में घुस आया। महिला को अकेला पाकर आरोपी ने बदनियती से उसे पकड़ लिया। चारपाई पर गिराकर दुराचार का प्रयास किया। शोर शराबा होने पर महिला के परिजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आरोपी अभि शुक्ला को पकड़ लिया।

ग्रामीणों ने सूचना 112 पुलिस टीम को दी। पुलिस के पहुंचने पर ग्रामीणों ने अभी शुक्ला को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे घुंघचाई थाने ले गई। महिला ने थाने में पुलिस से रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न कर पकड़े गए आरोपी अभि शुक्ला को छोड़ दिया। उसके बाद आरोपी के परिजनों ने महिला को धमकाया। इस पर महिला ने एसपी से शिकायत की। एसपी के आदेश पर पुलिस ने आरोपी अभि शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।