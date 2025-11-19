Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Pilibhit Injured Female Leopard Jumped in pond fearing Villagers Died on the spot
मादा तेंदुए के गांव में घुसते ही हड़कंप, भीड़ का शोर सुन तालाब में लगाई छलांग, मौत

मादा तेंदुए के गांव में घुसते ही हड़कंप, भीड़ का शोर सुन तालाब में लगाई छलांग, मौत

संक्षेप: यूपी के पीलीभीत में संदिग्घ परिस्थितियों में घायल एक मादा तेंदुआ मंगलवार को पिपरा खास गांव में घुस गया। तेंदुआ देख गांव में भगदड़ मच गई। ग्रामीणों का शोर सुन तेंदुआ ने तालाब में छलांग लगा दी।

Wed, 19 Nov 2025 12:54 PMSrishti Kunj संवाददाता, पीलीभीत
यूपी के पीलीभीत में संदिग्घ परिस्थितियों में घायल एक मादा तेंदुआ मंगलवार को पिपरा खास गांव में घुस गया। तेंदुआ देख गांव में भगदड़ मच गई। ग्रामीणों का शोर सुन तेंदुआ ने तालाब में छलांग लगा दी। करीब तीन घंटे बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शव को तीन सदस्यीय टीम ने यहां पोस्टमार्टम किया। इसमें सेप्टीसीमिया के संकेत है। फिलहाल विसरा प्रिजर्व कर आईवीआरआई को भेजा गया है।

पिपरा खास में मंगलवार सुबह करीब छह बजे कुछ लोगों ने गांव में नहर के पास डेढ से दो साल की मादा तेंदुआ देखी, तो उनके होश उड़ गए। ग्रामीणों ने बताया कि तेंदुआ ने कई बार दहाड़ भी लगाई। इससे लोगों में दहशत बन गई। बाद में ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाकर शोर शराबा शुरू कर दिया। इससे तेंदुआ ने पास में ही स्थित तालाब में छलांग लगा दी।

काफी देर तक जब तेंदुआ की आहट नहीं दिखी, तो ग्रामीणों ने इक्कठा होकर तालाब की ओर रुख किया। मगर तेंदुआ की ओर से कई भी हरकत नहीं दिखी। काफी ज्यादा भीड़ एकत्र होने पर लोगों ने तेंदुआ के पास जाकर देखा, तो उसकी गर्दन और पेट पर कटे के निशान थे। मामले की जानकारी ग्रामीणों ने वन दारोगा सुरेश गंगवार को दी। वन दारोगा ने टीम के साथ मौके पर पहुंचाकर देखा, तो तेंदुआ बेसुध हालत में पड़ा था।

तभी वन दारोगा ने उच्चाधिकारियों को घटना के बारे में बताया। करीब तीन घंटे बाद रेंजर टीम लेकर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू की कार्रवाई शुरू की। रेस्क्यू होने तक तेंदुआ की मौत हो चुकी थी। तभी टीम ने तेंदुआ के शव का पोस्टमार्टम डा.दक्ष गंगवार समेत तीन सदस्सीय चिकित्सीय पैनल ने किया। पैनल गठित कर शव का पोस्टमार्ट किया गया। गांव में तेंदुआ देख ग्रामीणों में दहशत व्याप्त हो गई थी। रेस्क्यू होने के बाद ही ग्रामीणों ने राहत महसूस की।

कैसे हुआ घायल, बना बड़ा सवाल

वन विभाग के अफसरों के अनुसार तेंदुआ की उम्र करीब डेढ़ से दो साल के बीच है। तेंदुआ के शरीर पर गर्दन और पेट के पास गहरे घाव है। जो काफी पुराने लग रहे है। इसमें कीड़ पड़ गए थे। शारीरिकरूप से कमजोर तेंदुए के बारे में अब सवाल है कि तेंदुआ कैसे घायल हुआ और काफी पुराने जख्म है, तो ग्रामीणों की सूचना के बाद भी वन विभाग तेंदुआ का पता क्यो नही लगा सका। घायल होने की जानकारी मिलने के बाद भी टीम ने पहुंचने में कई घंटे लगा दिए। इन सवालों के जब वन विभाग के अफसरों के पास नहीं है।

रेंजर बीसलपुर, मोहित जोशी ने बताया कि पिपरा गांव में घायल अवस्था में तेंदुआ होने की जानकारी मिली थी। रेस्क्यू करने पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। डेढ़ से दो साल के बीच उम्र है। तेंदुआ की मौत कैसे हुई। इसको लेकर पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की वजह स्पस्ट होगी।

कई बार तेंदुआ आने का मच चुका है शोर

डडिया गांव में कई बार तेंदुआ आने का शोर मच चुका है। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ गन्ने के खेत से अचानक निकल पड़ता था। एक ग्रामीण ने बताया कि वह मजदूरों के साथ गन्ने की छिलाई करने जा रहा था। तभी रास्ते में तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुआ देख मजदूर दहशत में आ गए और भाग गए। कई दिनों तक गन्ना की छिलाई का काम बंद रहा। आरोप है कि टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। बाद में अफवाह बताकर लौट गई। इसके बाद भी ग्रामीणों में दहशत बनी रही। एसडीओ रमेश चौहान ने बताया कि मेडिकल टीम ने जांच कर ली है। यह डेढ़ से दो साल की मादा तेंदुआ थी।

